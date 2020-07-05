Санітра: У сестер Семеренко ще є резерв

У збірній України з біатлону хороша робоча атмосфера.

Про це сказав головний тренер команди Юрай Санітра.

"Думаю, що у сестер Семеренко ще є резерв. Працюємо зараз над тим, щоб деякі моменти змінити - у тренуваннях, в стрільбі, в психології. Я дивлюся на майбутнє сестер Семеренко дуже оптимістично.

Разом з командою будемо працювати над стрільбою. Ми по параметру швидкості стрільби знаходимося в списку не найкращих команд світу. Я бачу, що потрібно більше роботи проводити з дівчатами. У них швидкість стрільби була лімітом і минулого сезону. Тому там будемо більше працювати.

У команді дуже хороша робоча атмосфера. Бачу, що і хлопці, і дівчата з дуже серйозним ставленням виконують важливу об'ємну роботу в тренуванні" – сказав Санітра.