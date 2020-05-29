Італійська біатлоністка Доротея Вірер планує взяти участь на Олімпіаді-2022.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Навесні, після сезону, я завжди відчуваю себе втомленою. Весь квітень минулого року виходило так, що я ходила з одного заходу на інший і не могла навіть нормально харчуватися - доводилося їсти в машині по дорозі.

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Я тренуюся, виконую зобов'язання перед федерацією і спонсорами, беру участь в інтерв'ю та фотосесіях. Якщо скласти все разом - виходить занадто багато. Людина стає майже як машина - ви ніколи не розслабляєтеся.

Цього року все зовсім по-іншому, і я навіть уявити не могла, що весна буде такою. У травні я відчувала себе дуже добре. У мене був час подумати, чи хочу я продовжувати.

Можливо, попереду особливий рік - ми поки не знаємо, як він складеться. Так, я думаю, що моєю останньою метою в спорті буде Олімпіада, але до неї ще два роки", - відзначила Вірер.