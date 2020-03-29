 Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну
Сьогодні 15:40 1224
Хижняк очолив комісію боксерів AIBA
Сьогодні 14:12 495 1
Легендарний фанат Чарльтона помер від коронавірусу у 38 років
Сьогодні 11:43 531
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 11:02 3355
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця
Сьогодні 09:07 937 2
Динамо продовжило карантин до 5 квітня
Вчора 21:55 408
В УЄФА назвали варіанти відновлення національних чемпіонатів
Вчора 18:45 1707
Нападник Динамо на вулицях роздавав медичні маски
Вчора 18:15 2267
Помер 14-річний гравець Атлетіко
Вчора 17:14 2953
Гол Мілевського приніс Динамо перемогу над Слуцьком в 2 турі Вищої ліги
Вчора 13:52 1219
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:13 Футбол Ексгравець Динамо хоче завершити кар'єру в рідному клубі 37
15:58 Футбол Маркевич: Деякі команди УПЛ не хочуть платити гравцям 229
15:40 ММА Прихильник ДНР Крилов: Мені потрібно в Україну 1224
15:30 Блог Циганков шокував собаку своєю новою зачіскою 278
15:12 Блог Про Газзаєва, Блохіна, Сьоміна і Михайличенка - Олександр Алієв 727
14:53 Футбол Легенду турецького футболу госпіталізували через коронавірус 561
14:48 Футбол Манчестер Сіті запропонував використовувати власний стадіон для боротьби з коронавірусом 305
14:36 Футбол Зінченко зіграє проти росіянина у 1/16 фіналу турніру з FIFA 20. Онлайн-трансляція 267
14:12 Бокс Хижняк очолив комісію боксерів AIBA 495 1
13:54 Футбол Суддя АПЛ став волонтером на час пандемії коронавірусу 465
13:39 Футбол Алієв: Газаєв приходив на установку в золотому годиннику 1193
13:30 Бокс Рою Джонсону пропонували 40 млн доларів за бій проти Тайсона 668 1
13:18 Біатлон Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру 540
12:57 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 1 549
12:44 Футбол Карпати не будуть викупляти Назарину 865
12:25 Футбол Калиниченко: Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже 827
12:13 Футбол У Мілевського найкращі в команді умови - російський тренер 777
11:53 Блог Володимир Кличко запустив новий челендж 315
11:43 Футбол Легендарний фанат Чарльтона помер від коронавірусу у 38 років 531
11:32 Футбол Степаненко: Я не хочу грати до 40 років 937
11:12 Баскетбол Через коронавірус Кліпперс втратить понад 10 млн доларів 760
11:02 Футбол Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 3355
10:47 Футбол Головний тренер Динамо Брест пояснив, чому не грає Хачеріді 1262
10:32 Футбол Реал не буде обмежувати виплати гравцям через пандемію коронавірусу 946
10:19 Бокс Редкач посміявся над релігійним постом Ломаченка 1964

Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру

Сьогодні 13:18 540 0
Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру
#Фуркад

Джерело - sport.ua.

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад, який після закінчення сезону-2019/2020 оголосив про завершення кар'єри, не планує бути тренером.

Про це розповів сам спортсмен.

  Актуально: Фуркад встановив унікальне досягнення

"Це дійсно не те, як хотів би виражати себе надалі. Шукаю власний шлях до успіху. Знаєте, роль тренера вимагає серйозних вкладень, порівнянних з тими, що я робив до недавнього часу. Мова про зміну повсякденного способу життя.

Безумовно, я завжди можу допомогти партнерам по збірній, але втручатися в їхні стосунки з тренерським штабом не маю наміру. Занадто поважаю французьку команду, щоб лізти з порадами як тренер. Повірте, мені вдасться зберігати дистанцію", - сказав Фуркад.

Коментарі ()