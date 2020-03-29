Фуркад не збирається починати тренерську кар'єру

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Мартен Фуркад, який після закінчення сезону-2019/2020 оголосив про завершення кар'єри, не планує бути тренером.

Про це розповів сам спортсмен.

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"Це дійсно не те, як хотів би виражати себе надалі. Шукаю власний шлях до успіху. Знаєте, роль тренера вимагає серйозних вкладень, порівнянних з тими, що я робив до недавнього часу. Мова про зміну повсякденного способу життя.

Безумовно, я завжди можу допомогти партнерам по збірній, але втручатися в їхні стосунки з тренерським штабом не маю наміру. Занадто поважаю французьку команду, щоб лізти з порадами як тренер. Повірте, мені вдасться зберігати дистанцію", - сказав Фуркад.