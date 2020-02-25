Бринзак: Логінов відбув покарання, які питання?

Російський біатлоніст Олександр Логінов є нормальним хлопцем, який вже відбув своє покарання.

Про це керівник Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив в інтерв'ю Biathlon News.

"Логінов - нормальний хлопець, абсолютно. Є правила, є закон. Правила порушив - був покараний. Він відбув покарання і допущений до змагань, які питання?

Якщо було б щось не те, його б не допускали до змагань. Є служби, які все перевіряють.

Геррманн також була дискваліфікована. Зараз бігає і у всіх виграє. І ніхто ж не говорить, чому вона зараз бігає", - сказав Бринзак.