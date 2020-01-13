Кубок світу: анонс п'ятого етапу Кубку світу з біатлону в Рудольпінгу

Джерело - Чемпіон.

З 15 по 19 січня в німецькому Рудольпінгу пройде п'ятий етап Кубку світу з біатлону. Таким чином, турнір перевалить через свій екватор. Тим часом, спортсмени продовжують виходити на свій пік форми і боротьба стає все цікавішою.

У зв'язку з відсутністю Йоганнеса Бо (він вдома чекає народження дитини) на перше місце загального заліку піднявся француз Мартен Фуркад, який не залишає надій на завоювання свого восьмого "Великого кришталевого глобусу". Втім, тимчасова відсутність норвежця ще нічого не гарантує Фуркаду. Зокрема, аналітики Parimatch в списку претендентів на перемогу в підсумковому заліку ставлять Мартена поки що на друге місце. Лідер, згідно котувань, Йоганнес, а третє місце попередньо у його брата Тар'є. Під час спринтерської гонки він дуже хотів обігнати Фуркада, але настільки захопився суперництвом, що забув пробігти штрафне коло. В результаті Тер'є втратив багато часу і зайняв лише 24-е місце. Головним же героєм етапу в Обергофі серед українців став Артем Прима. У спринті він зайняв досить високе 15 місце і кваліфікувався в мас-старт по додатковій квоті.

У жінок в загальному заліку є лідером Доротея Вірер. Також підсумкове перше місце їй віддають і експерти Parimatch. Її основна конкурентка – Екхофф. Далі з серйозним відставанням йдуть Тандревольд і Бреза. До речі, з українок, на жаль, пропустить п'ятий етап Кубка світу Анастасія Меркушина. Вона не буде виступати також і на Кубку IBU, а стане готуватися до шостого етапу Кубка світу в Поклюці.