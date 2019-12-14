Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудеться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.

Першим видом змагань буде естафета у жінок.

Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції

Початок о 12:30 за київським часом.

Важливо: Золотий олімпійський склад України заявлений на естафету Кубка світу

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.