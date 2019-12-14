Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету у Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені відбудеться другий етап Кубку світу з біатлону сезону 2019-2020.
Першим видом змагань буде естафета у жінок.
Актуально: Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Початок о 12:30 за київським часом.
Важливо: Золотий олімпійський склад України заявлений на естафету Кубка світу
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Раніше, Валентина Семеренко посіла 9-е місце у спринту.