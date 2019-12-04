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Прима: Не зміг налаштуватися на стрільбу

Вчора 23:42 162 0
Артем Прима прокоментував гонку на Кубку світу
Прима: Не зміг налаштуватися на стрільбу
#Прима

Джерело - sport.ua.

Український біатлоніст Артем Прима не зміг налаштуватися на стрільбу під час індивідуальної гонки на Кубку світу.

Про це розповів сам спортсмен.

"Сьогодні така погода - дуже тепло, на трасі сильна каша, місцями по коліно, десь дуже-дуже багато. Радий, в першу чергу, що вийшло підтримувати хорошу швидкість - спасибі сервісу, лижі здорово котили. На дистанції відчував себе добре, можна було працювати, але сьогодні не налаштований на стрільбу - ще з пристрілки не було концентрації для роботи на нуль.

Тому перед гонкою розумів, що зі стрільбою буде непросто. Намагався спокійніше підходити до вогневих, налаштовуватися, але не вийшло. Може, десь по дистанції надто заводився", - розповів Прима.

Нагадаємо, Підручний посів 20 місце у індивідуальній гонці на Кубку світу.

Раніше, визначився склад збірної України на жіночу індивідуальну гонку на Кубку світу.

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