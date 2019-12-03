Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо втратив перевагу у швидкості.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Розриви в цьому році набагато менші, ніж у минулому сезоні. Це видно по часу лижного ходу - як близько були мій брат і Мартен. Стрільба буде важлива як ніколи раніше. Не думаю, що у мене є перевага на лижні, як це було в минулому сезоні. Вона зникла. Цього року перемагати в спринті буде складніше. Не думав, що у мене був такий же великий шанс на перемогу, як раніше, але я виграв і пишаюся цим", - розповів Бо.