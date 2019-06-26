Дискваліфікація росіянина принесла Україні три золоті нагороди

Три перемоги постфактум

Дискваліфікація російського біатлоніста Олександра Печенкіна приносить Україні 3 перемоги в естафетних гонках постфактум.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації біатлону України.

Зокрема, золото в чоловічій естафеті Чемпіонату Європи сезону 2014/2015 (Артем Тищенко, Сергій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний). Тоді лише 14 секунд відокремили нашу команду від першого місця, тепер же, через чотири з гаком роки, воно по праву належить українським чоловікам.

Ще одне золото (але вже шестирічної давнини) отримує українська збірна в змішаній естафеті в сезоні 2012/2013 в рамках Кубку IBU в Ріднау-валь-Ріданна (Яна Бондар, Інна Супрун, Роман Прима, Олег Бережний).

І третя естафета, де дискваліфікація Печенкіна забрала у росіян незаслужено добуте золото - це змішана естафета в рамках зимової Універсіади 2013 року в Трентіно (Ірина Варвинець, Яна Бондар, Віталій Кільчицький, Дмитро Підручний).

Разом, українська команда замість трьох других місць відтепер має три перемоги і, відповідно, золоті медалі в скарбничку збірної. При цьому по 2 медалі вищого ґатунку замість срібних з'являться в активі Дмитра Підручного і Яни Бондар.

Раніше повідомлялося, що Підручний перервав підготовку до сезону через травму.

Нагадаємо, що у Криму загинув 17-річний біатлоніст.

Джерело - Федерація біатлону України.