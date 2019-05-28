Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Габріела Коукалова остаточно завершує кар'єру.

Про це повідомила сама біатлоністка для Sport.cz.

"Сьогоднішній крок для мене нелегкий, але я вирішила закінчити свою спортивну кар'єру. Я переконана, що прийшов час перейти на інший етап життя, якого я вже з нетерпінням чекаю. Біатлон був невід'ємною частиною мого життя, і я хочу назавжди запам'ятати ці хороші часи.

Випадання з біатлонної каруселі принесло мені одну важливу річ - дозволило мені поглянути на життя під іншим кутом зору. Я зрозуміла, де справжні цінності, які мають значення для мого життя, а які ні. Я раптово відчула радість і щастя. Мені не потрібно було вигравати гонки", - сказала Коукалова.