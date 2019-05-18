Дальмайєр знайшла нове хобі

Дворазова олімпійська чемпіонка Лаура Дальмайєр присвятить себе проблемам екології після відходу зі спорту.

Про це спортсменка розповіла в інтерв'ю Sport1.de

"Я багато подорожую в горах. Коли спостерігаю, що льодовики поступово зникають, бачу в цьому тривожний знак. Ми можемо зробити багато речей в невеликих масштабах. Наприклад, пересуватися на велосипеді, а не на автомобілі. Цьому і хочу навчити дітей", - сказала біатлоністка.

Біатлоністка зараз працює над книгою, яку якраз присвятить проблемам екології. Також німкеня займається у вільний час альпінізмом.

Нагадаємо, що 17 травня німецька біатлоністка оголосила про завершення кар'єри. Лаура Дальмаєр планує виступити в останній раз на виставковій Різдвяній гонці.

Джерело - Sport1.de.