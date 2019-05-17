Дворазова олімпійська чемпіонка, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр завершила спортивну кар'єру у 25 років.
Про це повідомила спортсменка у своєму Instagram.
У нинішньому сезоні німкеня пропустила кілька етапів Кубка світу і в підсумку посіла 12-е місце в загальному заліку. На чемпіонаті світу в Естерсунді Лаура завоювала дві бронзи.
"Шановні фанати, друзі та партнери! Прийшов час прощатися! Після неймовірно важкого сезону, повного злетів і падінь, я більше не відчуваю стовідсоткову пристрасть, необхідну для професійного спорту. Тому я вирішила закінчити свою біатлонну кар'єру.
Дуже дякую за всі роки, які я провела в цьому спорті - вони зробили мене тим, хто я є! Щоб звільнити місце для нових пригод, мені пора закрити біатлонну главу свого життя ", - написала Дальмаєр.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dear fans, friends, partners and companions - it's time to say goodbye! 👋 After an unbelievably tough season full of ups and downs, I no longer feel the one hundred percent passion required for professional sport. That's why I have decided to end my active biathlon career after some time of reflection. Since my childhood, I have dedicated myself completely to biathlon, I was able to experience incredibly great and intense moments and got to know some wonderful companions and supporters, without whom all this would not have been possible. Many thanks for all the years I spent in this sport - they made me who I am! 🙏 To make room for new adventures, it's time for me to close the biathlon chapter. A detailed report about my reasons for ending my career can be found on my website - link in bio. I am looking forward to what is awaiting me now - see you out there! 🙂 Best, Laura ✌️ #bettertobefAst
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Джерело - Чемпіон.