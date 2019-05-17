Дворазова олімпійська чемпіонка, німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр завершила спортивну кар'єру у 25 років.

Про це повідомила спортсменка у своєму Instagram.

У нинішньому сезоні німкеня пропустила кілька етапів Кубка світу і в підсумку посіла 12-е місце в загальному заліку. На чемпіонаті світу в Естерсунді Лаура завоювала дві бронзи.

"Шановні фанати, друзі та партнери! Прийшов час прощатися! Після неймовірно важкого сезону, повного злетів і падінь, я більше не відчуваю стовідсоткову пристрасть, необхідну для професійного спорту. Тому я вирішила закінчити свою біатлонну кар'єру.

Дуже дякую за всі роки, які я провела в цьому спорті - вони зробили мене тим, хто я є! Щоб звільнити місце для нових пригод, мені пора закрити біатлонну главу свого життя ", - написала Дальмаєр.