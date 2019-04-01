Легендарна фінська біатлоністка Кайса Мякяряйнен може не виступити в наступному сезоні.

Про це біатлоністка повідомила у своєму Інстаграм.

"Як я сказала пресі на цих вихідних, якщо все буде в порядку, то ви побачите мене і в наступному сезоні. Але мені потрібен час, щоб спокійно відпочити та вирішити багато проблем. Перш за все - зі здоров'ям, поки я не зможу знову почати тренуватися".

"Сподіваюся, все буде в порядку. Але я також хочу змагатися на високому рівні, не йти на компроміси. Найближчим часом оголошень не буде, гадаю, мені не доведеться завершити кар'єру по тій або іншій причині", - написала Мякяряйнен.