Тренер збірної України: Держава фінансує біатлон дуже добре

Збірна України з біатлону фінансується на належному рівні.

Про це розповів тренер Євген Колупаєв.

"І в минулому, і в нинішньому році нам виділяли по 58 мільйонів - як виступаємо, так і фінансують. Але в цілому треба сказати, що держава фінансує біатлон дуже добре. Навіть наведу такий приклад - в минулому році у нас залишалися невитраченими близько 600 тисяч гривень.

В першу чергу, це, звичайно, підготовка національної команди - це 28-30 чоловік, включаючи спортсменів, тренерів, медичну і сервісну групу. І всі заходи, включаючи тренувальні збори, відбуваються за кордоном. Ці витрати повністю фінансуються внаслідок міністерства. Крім того, сюди ж включаються витрати на проведення підготовчих тренувальних зборів та участь в чемпіонатах світу і Європи для юнаків / дівчат та юніорів / юніорок", - розповів Колупаєв.