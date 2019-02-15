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Підручний та Тищенко кваліфікувалися на гонку переслідування

Вчора 22:54 363 0
Підручний та Тищенко кваліфікувалися на гонку переслідування

За підсумками спринту в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк Сіті два українці потрапили в число перших 60 біатлоністів.

Таким чином, Дмитро Підручний та Артем Тищенко завтра зможуть взяти участь в гонці переслідування.

Підручний завершив спринт на 33-му місці з чотирма промахами, а Тищенко відстав від лідера на дві з половиною хвилини й промахнувся двічі, опинившись 54-м.

Третій українець, який брав участь в спринті, Тарас Лесюк, зайняв 78-е місце і буде готуватися до змішаної естафети.

Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу

Гонка переслідування серед чоловіків відбудеться завтра, 16 лютого, о 23:05 за київським часом. За чотири години до цього, о 19:05, розпочнеться жіночий старт.

Джерело - Чемпіон.

#Біатлон, #Тищенко, #Прима, #Підручний, #Кубок світу
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