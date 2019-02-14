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Джима, Бондар, Бєлкіна та Кручова виступлять у спринті в США

Сьогодні 08:09 256 0
Джима, Бондар, Бєлкіна та Кручова виступлять у спринті в США

14 лютого відбудеться перша гонка етапу в Солт-Лейк-Сіті. Відкриється програма змагань жіночим спринтом.

Українська команда визначилася зі складом.

Першою на дистанцію вийде Яна Бондар під третім стартовим новером. Під номером 26 стартує Юлія Джима. 53-ю на дистанцію вийде Надія Бєлкіна. Останньою серед українок стартує під номером 86 Марія Кручова.

Нагадаємо, Підгрушна може пропустити залишок сезону. Тим часом напередодні Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Джерело - Український біатлон.

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