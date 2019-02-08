Підручний та Підгрушна фінішуватимуть на естафеті в Кенморі

Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на естафети під час сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі.

Серед чоловіків гонку розпочне Артем Прима, а на другому етапі виступить Сергій Семенов.

Найкращий серед українців під час вчорашньої індивідуальної гонки Тарас Лесюк відправиться на дистанцію третім, а фінішувати буде Дмитро Підручний, який заради участі в естафеті пропустив вчорашній старт у Кенморі.

Першою серед жінок на трасу відправиться Юлія Журавок, потім поїде пропустила попередній етап в Ангольці Юлія Джима.

Третьою побіжить Надія Бєлкіна, а фінішувати тренерський штаб довірив Олені Підгрушної, у якої раніше також були проблеми з фізичною підготовкою.

Чоловік старт почнеться сьогодні о 21:30 за київським часом, а жіночий о 23:45.

Джерело - Чемпіон.