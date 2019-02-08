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Дериземля: Росія - агресор, нехай в біатлоні живе сама

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Дериземля: Росія - агресор, нехай в біатлоні живе сама
Андрій Дериземля

Ніякого зв'язку між російським і українським біатлоном бути не має.

Своєю думкою поділився колишній український біатлоніст Андрій Дериземля в інтерв'ю Трендец.

"Чи потрібен зв'язок між українським і російським біатлоном? Питання неоднозначне. Не хотілося б, щоб в спорт втручалася політика. Але багато бід Росія зробила Україні, багато хлопців померло за незалежність України. Росія - країна-агресор. Росія нехай в біатлоні живе сама по собі і вирішує свої питання сама.

А Україні потрібно рухатися самій, показувати результати. Не знаю, як правильно зробити. Коли відповідальній особі доводиться приймати рішення, то іноді ці рішення непрості або неправильні. Іноді час показує, що все було правильно.

Спортсмени ж спілкуються між собою. Коли був у 2014 році в Тюмені, то намагався розповісти Сєргєю Чепікову і Сєргєю Коновалову про те, що дійсно відбувається в Україні.

Але вони вже були настільки зазомбовані, не могли в це повірити: "Та ні, Андрій, так не може бути". Все згідно з тим, що показують по їх телебаченню", - сказав Дериземля.

Нагадаємо, що росіяни пропонували відомому українському біатлоністу не вийти на старт за гроші.

Раніше Дериземля порекомендував збірній Україні найняти психолога.

Джерело - Чемпіон.

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