Бйорндален програв спір норвезькому журналісту

Коментатор норвезького NRK Уле Крістіан Столтенберг розповів про суперечку з восьмиразовим олімпійським чемпіоном з біатлону Уле-Ейнаром Бйорндаленом.

Легенда світового біатлону програв Столтенбергу суперечка щодо забігу в місті Сімостранда, де біатлоніст починав свою кар'єру.

Коментатор повідомив, що Бйорндален повинен зробити мотиваційну промову для гравців футбольного Мйондалена, вболівальником якого є Столтенберг.

"Ми дорослі, щоб робити піратські татуювання на спині, як покарання. І я знайшов те, що сподобається мені і не сподобається йому. Тому з'явився варіант з мотиваційною промовою для Мйондалена перед матчем з Вікінгом. Бьорндален стане почесним гостем команди цієї неділі. Він скаже кілька слів в роздягальні. Упевнений, що він скаже мудру промову перед гравцями, і це зможе їх надихнути на вихід до першого дивізіону", — заявив журналіст.