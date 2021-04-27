Як знайти дзеркало БК Pinnacle? З яких причин блокується основний ресурс оператора. Яка різниця між головним сайтом та його копіями.

Одна з кращих букмекерських контор Pinnacle пропонує якісні умови для ставок на спорт і ігри в казино. Мільйони клієнтів, навіть успішних в ставках, виводять виграші без проблем. Але в деяких країнах компанія не має легального статусу, її сайт блокується провайдерами. Щоб авторизуватися гри, клієнти використовують Pinnacle дзеркало, додатки і браузери. Дізнаємося докладно, як це робити і розповімо, наскільки це безпечно.

Що таке Pinnacle дзеркало?

Дзеркальні ресурси pinnacle - це копії основного сайту букмекера. Не потрібно вважати, що це якийсь сумнівний ресурс з обмеженими опціями. Ні, це такий онлайн майданчик з розділами, меню, інтерфейсом і кнопками входу і реєстрації. Різниця лише в назві. Якщо головний сайт Піннакл має одну назву, то у дзеркал вони постійно нові. Причому, Pinnacle дзеркало також блокується, але замість старих джерел з'являються нові, вже іншими назвами.

Щоб переконатися, що Pinnacle дзеркало і основний сайт - одне й теж, достатньо перейти за робочим посиланням та зрівняти ресурси:

Як бачимо, точно таке ж оформлення, з аналогічними кнопками та посиланнями. На дзеркальному ресурсі також відсутній бонус при реєстрації. Але кожен користувач може зайти в будь-який розділ або сторінку, і переконатися в повній схожості з основним ресурсом. Зверніть увагу, що кнопки входу і авторизації знаходяться на тих же місцях.

Чому сайт пинакл блокується?

Відповідь дуже проста. Якщо ресурс заборонений в певній країні, то він блокується місцевими провайдерами. Тобто, Pinnacle не має ліцензії для роботи, тому і виникають проблеми з доступом до пинакл спорт у клієнтів та звичайних користувачів.

Причини блокування сайту можуть бути різними. Але в будь-якому випадку краще завжди мати при собі альтернативні інструменти доступу.

Які функції доступні на дзеркалі Pinnacle?

Як ми згадували раніше, гравцям доступні ті самі розділи та функції, що й на головній сторінці. Саме для цього й створене Pinnacle дзеркало, щоб гравці без проблем реєструвалися, поповнювали рахунок та робили ставки.

Pinnacle Реєстрація

Щоб стати клієнтом контори, користувачі відвідують альтернативний ресурс та заповнюють ті самі поля:

Заповнивши всі поля, гравець відправляє заявку на створення аккаунту. Якщо особисті данні вірно вказані, гравець отримає доступ до ставок, фінансових операцій, казино та інших функцій букмекера. Тобто Pinnacle дзеркало згодиться для реєстрації так само, як і основний ресурс букмекера.

Зверніть увагу, що гравці зможуть активувати Pinnacle VIP-код під час реєстрації. Цей код можна знайти на нашому ресурсі. Він дозволить отримувати детальні консультації від операторів служби підтримки та претендувати на додаткові бонуси в іграх казино.

Ставки

Не виникає особливих проблем з реєстрацією пари на альтернативних майданчиках букмекера Pinnacle. Клієнти, як звичайно, авторизуються під власним логіном та паролем, обирають потрібні ринки, тип ставок, та вказують суму.

Далі все відбувається за звичним алгоритмом. Якщо ставка зіграла, на основний рахунок беттора поступає виграшна сумма. Якщо ні, то він втрачає кошти. Набір ставок та коефіцієнти аналогічні тим, що є не офіційній сторінці оператора.

Як поповнювати рахунок і виводити кошти на дзеркалі Pinnacle?

Для здійснення платежів гравець вибирає платіжну систему. Йому доступні всі ті ж методи, що і на основному сайті. А саме:

Віза;

Мастеркард;

Qiwi;

Нетеллер,

Paysafecard;

Skrill.

Зберігаються ті ж умови і алгоритми проведення операцій. Тобто, для гравця абсолютно нічого не змінюється. Він заходить в особистий кабінет, вказує потрібну суму, і створює заявку на переказ грошей. Операція займає такий же час. Мінімальний депозит – 10 євро або доларів. В залежності від обраної платіжної системи, може бути певна комісія.

Звичайно, беттори хвилюються за збереження особистих даних і грошей на Pinnacle дзеркало. Їх можна зрозуміти. Поспішаємо заспокоїти гравців. Якщо вони отримали надійне посилання на альтернативний ресурс, то проблем з переказами не буде. Такий же результат вийде, коли беттор скористається офіційним сайтом.

Де знайти Pinnacle дзеркало робоче?

Дізнаємося, де саме беттори знаходять посилання на альтернативні майданчики. Ми знайшли найбільш надійні способи доступу до дзеркал.

Технічна підтримка

Найпростіший спосіб отримати посилання на альтернативний ресурс – звернутися до консультантів букмекера. В контактних даних потрібно зберегти адресу електронної пошти компанії. Як тільки виникають складнощі з доступом, гравець надсилає листа. Протягом години отримає робоче посилання.

На спеціалізованих сайтах

Дзеркальні копії розміщуються на спеціальних ресурсах. Наприклад, на нашому сайті завжди актуальні посилання. Достатньо перейти по ньому, і доступ до кабінету буде відновлений. Також є сайти з букмекерською тематикою.

Пошуковий запит

Є й інші джерела дзеркал Pinnacle. Наприклад, стандартний пошуковик від Google. Пропишіть фразу "Pinnacle дзеркало", і отримаєте набір сайтів з посиланнями. Рекомендуємо працювати тільки з надійними сайтами щоб уникнути неприємностей.

Щоб кожного разу не шукати Pinnacle дзеркало , рекомендуємо створити "розумну закладку" на панелі браузера. Зробити це дуже просто. Досить скопіювати посилання робочого дзеркала на панель браузера. Навіть якщо дзеркало буде заблоковано, в закладці зміниться посилання, і гравець знову без проблем авторизується. Така автоматична зміна посилань дуже корисна, клієнти швидко поновлюють доступ до власного кабінету, та фінансових операцій.

Мобільне дзеркало пинакл

Доступ до ресурсу букмекера пропадає і в мобільній версії. Що ж робити гравцеві в такому випадку? Методи такі ж - використовувати альтернативні сайти. Робочими є ті ж посилання, отримані по електронній пошті від консультантів. Можна не турбуватися про їхню безпеку. На мобільних дзеркалах вийде виконувати фінансові операції, як і в комп'ютері.

Для чого потрібно використовувати дзеркало пинакл?

Серед головних плюсів та мінусів дзеркальних копій букмекера pinnacle ми обрали найбільш вагомі. Розглянемо їх зараз.

Плюси

Швидкий доступ до ставок. Коли у гравця попадає доступ до офіційного сайту, альтернативні ресурси будуть дуже доречними. Вони допомагають беттору знову відкрити розпис та зробити потрібні ставки. Так само швидко люди поповняють баланс та виводять кошти і виконують інші операції.

Повноцінний доступ до казино. Робоче дзеркало pinnacle дозволить гравцям зіграти в рулетку, чи покер, або онлайн автомати, як і на офіційному сайті букмекера. Якщо посилання отримане з надійного джерела, то розділ с казино буде доступним.

Безпека в фінансових операціях. Pinnacle дзеркало – корисний та надійний інструмент для переказів. Звісно, якщо гравці знаходять посилання в надійних місцях. Зокрема, користуються нашим ресурсом, де публікуються лише робочі та надійні дзеркала. Не потрібно хвилюватися за рух коштів. Гравці отримають їх такі ж терміни, як і на основному сайті pinnacle.

Мінуси

Не всі посилання є надійними. Нажаль, не всі дзеркала букмекера pinnacle є справжніми та надійними. Якщо знаходити їх на сумнівних ресурсах, то можуть бути проблеми з доступом до власного кабінету. Щоб цього не сталося, рекомендуємо користуватися перевіреними сайтами.

Дзеркала теж блокуються. Це також потрібно враховувати. Провайдери блокують і альтернативні ресурси. Термін їх життя може змінюватися від одного до кількох днів.

Популярні питання

Чи доступний в дзеркалі pinnacle бонус на депозит?

Як і на офіційному сайті, ні.

Дзеркальні копії доступні на телефоні також?

Так.

Скільки чекати, коли зявиться нове дзеркало pinnacle замість заблокованого?

Користуйтеся закладкою з посиланням на сайт в браузері, і ця проблема вас не торкнеться.