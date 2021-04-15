Детальний огляд БК Pinnacle. Можливості для лайв парі, мобільні додатки, фінансові операції

Букмекерська компанія Pinnacle – відома широкому загалу бетторів та звичайним вболівальникам. Проект заснований в 1998 році для ставок на спорт та гри в онлайн казино Складно не помітити присутності оператора. Його активна діяльність у багатьох країнах призводить до збільшення клієнтської бази. Дізнаємося детально про умови ставок на сайті. Зробимо для БК Pinnacle огляд, та дізнаємося про основні умови для ставок.

Pinnacle реєстрація

Стати клієнтом букмекерської контори пинакл можуть клієнти України та багатьох інших країн. Але спочатку потрібно заповнити реєстраційну форму:

На першому етапі гравець обирає країну проживання, вказує електронну пошту та пароль. Потрібно уважно вводити інформацію, щоб не припуститися помилок. На наступному кроці людина за бажанням прописує Pinnacle VIP-код, який дозволить у майбутньому отримувати кваліфіковані поради від операторів букмекерської контори пинакл .

Також потрібно вказати валюту та обрати платіжну систему. Щоб швидко відновити пароль, беттор обирає секретне питання та відповідь для нього. Після того, як вдасться пройти всі етапи реєстрації, у беттора на виникне питань, як зайти на Pinnacle. Він авторизується на сайті, або в мобільному додатку під власним ім’ям та паролем.

Лінія БК Pinnacle

На відміну від багатьох операторів, букмекерська компанія Pinnacle не б’є рекорди за кількістю маркетів в розписах. Наприклад, на матчі Ліги Європи та чемпіонів компанія пропонує не більше 300 ринків. Але не потрібно думати, що це так мало. Справа в тому, що це види ставок, кожен в яких містить до 10 ринків.

Досить багато уваги букмекерська компанія Pinnacle приділяє бейсболу. І це не дивно для американського букмекера, де бейсбол впевненно входить у десятку найпопулярніших дисциплін. Добре представлені на сайті оператора баскетбол, хокей, теніс.

Досить зручно орієнтуватися на сайті оператора. Створюючи для БК Pinnacle огляд, ми звернули увагу на простий, але функціональний розпис. Знайти передматчеві та лайв ставки просто. Зліва розташовані популярні види спорту, а нижче – всі інші в алфавітному порядку:

Ставки в лайві знаходяться в центрі. Беттор легко зможе добратися до ставок по певним видам спорту, натиснувши на них. Час зустрічей позначено зеленим кольором, тому легко моніторити ігри. Якщо клацнути по коефіцієнту, то зявиться ігровий купон:

Зверніть увагу, що для кожної позиції вказана максимальна сума парі. Це дуже зручно гравцям, бо різниця між лімітами буває суттєвою. Зрештою, ми це бачимо на скріні вище. Бачимо звичні кнопки для вибору типу ставок та для сум. Взагалі проблем немає з реєстрацією парі. Система швидко реєстру. Ставки, і гравці на змушені довго чекати.

Коефіцієнти пинакл спорт

Звісно, що багатьох гравців цікавлять умови для ставок у букмекерській конторі pinnacle. І вони досить непогані. Відомо, що оператор не пропонує ніяких бонусів. Але компенсує це надійними фінансовими умовами та вигідними коефіцієнтами. І що дуже важливо, успішні гравці зможуть без перешкод ставити на будь-які позиції. До таких клієнтів не застосовуються порізки лімітів та інші неприємні речі.

Футбол. На футбольні поєдинки оператор часто пропонує коефіцієнти типу 1,96/1,96. Тобто, з комісією не більше 2%. Так, зазвичай це актуально для ставок на П1 та П2. Але й на інші ринки – фори, тотали, індивідуальні гандикапи Піннакл виставляє маржу до 5%. Це також гарна пропозиція для клієнтів. Можна сказати, що це повноцінна заміна бонусів.

Теніс. Багатьох гравців влаштовують ставки на теніс в БК пинакл . Вони задоволені котируваннями. І хоч пропозицій на так багато, зате комісія приємно вражає. Знайшли досить багато позицій с комісією не більше 2,5-4%. Ось доказ, у одному випадку комісія оператора 2,4%, у іншому – 3,8%.

Найбільш вигідні пропозиції – на матчі "Великого шолому" та "Мастерси". Але й на турніри категорії 500 та 250 умови для ставок досить вигідні. Завжди можна зайти ринки с комісією нижче 5%.

Хокей. На хокейні поєдинки букмекерська компанія Пінакл спорт також пропонує досить вигідні умови для ставок. Гравці знаходять у лінії ставки на окремі періоди та додаткові пропозиції на результативність гравців. У середньому комісія на хокей становить 4%, що доволі вигідно у порівнянні в іншими операторами. Звісно, що основна увага НХЛ. Але й на матчі європейських ліг та турніри збірних завжди багато пропозицій.

Баскетбол. Для букмекера Pinnacle огляд буде неповним, якщо не згадати про баскетбол. Дійсно, на цей вид спорту букмекер пропонує вигідні коефіцієнти. Знову ж таки, комісія на ставки типу П1, П2 та основні фори і тотали не вище 3%. На додаткові маркети маржа тримається в рамках 4-5%.

Кіберспорт. Досить пристойними єумови для ставок на кіберспортивні дисціпліни. Так, коефіцієнти трохи нижчі, але все одно вище, ніж у багатьох операторів. Комісія 6-7% у середньому. Зробили аналіз ставок у передматчевій та лайв розписах і отримали цілком пристойний результат.

Казино

Клієнтам букмекерської контори pinnacle доступний розділ онлайн казино, з покером, рулеткою, ігровими автоматами, блекджеком та іншими іграми. Отримати доступ до будь-якої гри людина зможе, якщо пройде авторизацію та поповнить власний рахунок.

Мобільні ставки

Клієнти користуються мобільною версією та додатками iOS та Android. Достатньо додаток Pinnacle скачать, і потім беттор отримає доступ до повного розпису букмекера разом із поточними коефіцієнтами. Додаток дуже простий і зрозумілий. Він дозволяє робити ставки на одиничні парі або експреси чи системи. Доступний графічний покажчик для перегляду коливань коефіцієнтів. В телефоні вдало вбудовані кнопки для депозитів, лайв парі.

Фінансові операції

Клієнти букмекерської контори pinnacle отримали можливість переказів у понад 20 валютах, і більшість із них дозволяють негайно перерахувати кошти на рахунок. Серед найбільш популярних відзначимо наступні платіжні системи:

Віза,

Мастеркард;

Нетеллер,

Paysafecard,

QIWI,

Банківський переказ,

Skrill.

Детальний перелік варіантів вкладу та зняття коштів залежно від обраної валюти можна знайти на сайті оператора. Депозити в євро або доларах не можуть бути нижчими за 10 євро або доларів США. Гравці повинні стежити за можливими комісіями як при внесенні коштів (в окремих випадках), так і при виведенні (кожен варіант включає додаткову комісію). Зверніть увагу, що букмекерська контора Pinnacle пропонує лише одне безкоштовне виведення коштів на місяць!

Популярні питання

Чи можуть українські клієнти Pinnacle користуватися системою Paypal для виведення коштів та поповнення балансу?

Нажаль, ні. Система Paypal поки що недоступна в Україні, тому клієнти не зможуть використовувати її для проведення платежів у БК pinnacle.

Чи вигідно ставити на футбол у букмекерській контора pinnacle?

Так, окрім високих коефіцієнтів оператор з повагою відноситься до успішних клієнтів.

Чому pinnacle не пропонує бонусів?

Така політика компанії, яка робить акцент на високих коефіцієнтах.

Від чого залежать максимальні ставки в БК Піннакл на ті чи інші позиції?

Зазвичай від масштабності матчу. На великі змагання завжди великі ліміти, на регіональні турніри ліміти значно нижчі.

Чи складно виводити кошти з власного кабінету?

Ні, операції дуже прості і не займають багато часу.

Висновки

Для букмекера Pinnacle огляд можна робити досить довго, але й цієї інформації очевидно, що компанія дуже солідна. Багато професійних гравців, які грають в плюс, віддають перевагу саме Піннакл. І не дивно, тому що оператор пропонує вигідні коефіцієнти та не обмежує успішних гравців. Той факт, що в БК Pinnacle бонус відсутній не дуже засмучує клієнтів.