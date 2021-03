Огляд букмекерської контори Фонбет. Умови для ставок, мобільні додатки, бонуси та акції на сайті оператора. Популярні питання та відповіді на них

Букмекерська контора Фонбет давно відома навіть тим, хто дуже рідко ставить на спорт. Компанія створена в далекому 94 році, і продовжує успішно розвиватися. Клієнти охоче ставлять в клубах та на офіційному сайті оператора. Зробимо огляд Фонбет, дізнаємося про коефіцієнти на популярні види спорту та умови реєстрації.

Офіційний сайт Фонбет

Усі вже звикли до червоно-білого сайту оператора. Коли робиш огляд Фонбет, завжди звертаєш увагу на швидкість відкриття сторінок, та на достойний функціонал на сайті компанії. Навіть недосвідчений гравець знайде досить швидко розділи зі статистикою та адресами клубів.

Можливо не всі знають, але можна змінювати подачу ставок в лінії, формат купона та відображення важливий позицій на сайті букмекера. Все це доступно, якщо натиснути на значок з шестернею. Тобто, сам гравець обирає для себе формат сайту, найбільш зручний для роботи.

З додаткових переваг відзначимо окремий та повноцінний розділ з прогнозами. Користувачі сайту та клієнти знайомляться з думками щодо ставок на популярні футбольні матчі. Якщо беттори планують робити в БК Фонбет ставки, вони зможуть почитати прогнози та дізнатися про важливі деталі перед початком матчів.

Бонуси та акції Фонбет ру

Звісно, що майже всі клієнти такої відомої контори залюбки отримують від неї бонуси. Всі пропозиції знаходяться в розділі "Акції". Якщо зайти в нього, то побачимо немало хороших пропозицій. Відзначимо такі:

Вітальний фрібет Фонбет

Счастливий експрес;

Страхова експресу.

Вітальний бонус до 15 тис. рублів. Одна з найбільш популярних пропозицій. Всі бажаючі отримають 50% від першого поповнення у вигляді фрібету. Мінімальна сума фрібету 500 рублів, максимальна – 15 тис.

Є певна схема нарахування призових. Коли беттор поповнює власний рахунок на суму більшу ніж 10 тис. він отримає 5 фрібетів по 1000 р. кожен. Щоб ці гроші потрапили на основний рахунок, гравець повинен 20 разів прокрутити на ставках кожен фрібет. Тобто, вейджер дорівнює 20. В залік йдуть лише ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,5.

Счастливий експрес. Ще одна цікава акція, яку ми включили в огляд Фонбет. Суть у тому, що якщо клієнт протягом доби робить ставки на загальну суму від 1000 рублів з коефіцієнтами на менше 1,8, то він зможе заробити фрібет на суму від 500 до 100 тис.

Страховка експресу. Акція для клієнтів, які віддають перевагу ставкам експресам. Можна отримати компенсацію, якщо в експресі з мінімальною кількістю позицій – шість не зіграла одна. Якщо кожна з цих позицій має мінімальний коефіцієнт 1,6, то гравець отримає повернення всіх коштів, витрачених на ставку.

Реєстрація в Фонбет

На офіційному сайті Фонбет реєстрація проходить в кілька етапів. Беттори створюють аккаунт за однією схемою. Спочатку гравець клацає на кнопку реєстрації. З'явиться наступна форма:

Гравець вводить ім'я, номер телефону, придумує пароль і погоджується з правилами контори. Перед цією процедурою беттор відвідує касу букмекера і пред'являє оператору паспорт. Якщо немає ППС "Фонбет", то гравець відвідує офіс "Контакт" або "Евросети". Після уточнення особистих даних йому вручається карта клієнта, з якою він відвідує ППС і робить ставки в онлайні та оффлайн.

Оскільки оператор співпрацює з Ківі Банк, то клієнти повинні створити аккаунт на сайті платіжної системи Qiwi та отримати професіональний статус. Якщо це вдасться зробити, то беттору не потрібно створювати особистий кабінет в ЦУПІС.

Лінія і коефіцієнти

Букмекерська контора Фонбет ру приймає ставки на понад 30 видів спорту, на кіберспорт і різні світові події. В росписах є фільтри подій, за допомогою якого легко обирати потрібні позиції та вносити їх до купону. Вражає вибір ставок. Наприклад, на футбольні матчі оператор включає ставки на аути, кутові, та інші ринки.

Футбол. Середня маржа на футбольних матчах становить 5,5%. Число подій варіюється від 600 до 800 в залежності від престижності змагань. На менш популярних матчах букмекер заробляє до 7%. В цілому ставки на футбол не настільки привабливі в порівнянні з конкурентами.

Теніс. Тенісна лінія включає зазвичай до 100 подій на престижні змагання і до 35 ринків на середні за рівнем турніри. Маржа на великий теніс зазвичай не перевищує 6%. На матчі турнірів "Великого шолома" заробіток БК теніс дорівнює 5%. Є ставки на тай-брейк, а також порівняння тоталів в сетах;

Хокей. Кількість пропозицій в розпису досягає 500. Навпроти кожного матчу вказана посилання на канал, який транслює його в прямому ефірі. Середня маржа на хокейні гри становить 5%. У межах одного матчу заробіток букмекера залишається однаковим. Більше ринків на КХЛ і НХЛ, а також зустрічі збірних.

Баскетбол. Баскетбольна лінія представлена ​​досить добре. За кілька днів до початку матчів НБА, єврокубків і збірних у відборі до ЧС кількість ринків сягає 300. На багато матчів кількість пропозицій до 250. Середня маржа компанії на баскетбольні матчі становить 4,5%.

Кіберспорт. Букмекер приймає ставки на наступні комп'ютерні дисципліни - Dota 2, CS GO, Starcraft, League of Legend. Найбільше пропозицій на поєдинки Dota 2, CS GO. На самі касові баталії організатор парі пропонує до 30 ринків. Комісія букмекера в середньому становить 8%.

Live парі

Щоб зробити ставку по ходу матчів, учасник парі переходить в розділ Live і вибирає зі списку потрібний поєдинок. Реєстрація ставки проходить в тому ж форматі, що і ставки в прематчі. Єдиний момент, який повинен враховувати беттор - деякі події з передматчевій лінії не можна об'єднувати з лайв-позиціями.

Ставки в лайв приймаються протягом декількох секунд. Все залежить від швидкості інтернету користувача. Що стосується відеотрансляцій, то вони є практично на всі топові події. Навіть настільний теніс транслюється в хорошій якості. Навпаки подібних матчів стоїть значок "Play".

За запевненням адміністрації, всі прямі трансляції - в хорошій якості, а прямий ефір йде практично без затримок. Подивитися футбол, теніс, хокей, баскетбол і зустрічі з інших дисциплін можна і в мобільному додатку.

Як отримати консультацію на сайті букмекера?

Створюючи огляд Фонбет, ми звернули уваги на службу підтримки. Будь-хто, хто має проблеми, пов’язані, наприклад, з обробкою рахунку, або хоче запитати про варіанти ставок, звернувшись до служби підтримки клієнтів. Букмекерська контора розмістила вікно чату на своєму веб-сайті в правому нижньому куті екрана - після натискання на нього потрібно лише ввести своє ім’я, адресу електронної пошти та тему розмови, а через деякий час консультант виходить на зв’язок. Ви також можете подати свій запит, використовуючи контактну форму та електронну адресу.

Загалом, обслуговування клієнтів є дуже якісним. Це помітно під час прямих дискусій із персоналом. Технічна компетентність на високому рівні. Це говорить про те, що регулярно проводяться тренування, оскільки пропозиція ставок на спорт регулярно змінюється. Команда підтримки також добре навчена працювати з клієнтами. У багатьох тестах виявлено, що працівники служби залишаються терплячими та доброзичливими, навіть якщо самі клієнти не були особливо привітними.

Додаток Фонбет

На офіційному сайті доступні посилання на мобільні додатки для iOS і Android. Також клієнти можуть відвідувати ресурс на мобільному телефоні для поповнення рахунку, виведення грошей і укладення парі. Мобільна версія виглядає так само, як основний сайт.

В цілому більшість клієнтів букмекерської контори Фонбет задоволені мобільним беттінгом. Вони так само реєструються, отримують бонуси, та звертаються до консультантів. В мобільному додатку ставки реєструється за секунду-дві. Більш детальний огляд Фонбет додатку зможете переглянути на нашому сайті

Популярні питання

Чи можна використовувати інші валюти, крім рублів у Фонбет ру?

Ні, букмекер приймає тільки російські рублі.

Чи відрізняються коефіцієнти на сайті та в мобільному додатку Фонбет?

Різниці ніякої немає. Всі варіанти для ставок та коефіцієнти ідентичні.

Чи може гравець видалити та потім відновити акаунт?

Ці питання потрібно вирішувати з адміністрацією Фонбет.

Чи можна створити акаунт за допомогою мобільного додатку Фонбет?

Так, звісно. Якщо гравець має бажання пройти реєстрацію з телефону, він без проблем зробить це.