Що таке Pinnacle бонус та Віп-код: кешбеки та безкоштовні слоти

Все про Pinnacle бонус. Умови отримання кешбеків та слотів в іграх казино. Для чого потрібен Віп-код та коли його застосовувати. Чи є вітальний бонус на сайті

Більшість букмекерських компаній впроваджують бонуси для нових на постійних клієнтів. Таким чином вони привертають до себе увагу. Складно долучити до подібних організацій букмекера Pinnacle. Якщо ви хочете знайти Pinnacle бонус на сайті компанії, ви не знайдете. Але букмекер запропонує вигідні коефіцієнти та кешбеки онлайн казино. Дізнаємося детально про кращі пропозиції оператора, та поміркуємо, чи з’явиться бонус при реєстрації.

Pinnacle бонус при створенні власного кабінету

Багато клієнтів цікавляться, чи доступний Pinnacle бонус на депозит. На сайтах багатьох букмекерів діє програма, що перше поповнення рахунку заохочується бонусом. Зазвичай він дорівнює розміру першого депозиту. Але щоб ця сума потрапила на основний рахунок, гравець повинен виконати певні умови: витратити на ставки певні кошти з визначеним мінімальним коефіцієнтом.

Зазвичай всі дії потрібно виконати за один місяць. В якості нагороди гравець отримує визначену суму або фрібет (безкоштовну ставку). На жаль, зараз на сайті Pinnacle бонус для новачків відсутній. Але це не заважає багатьом гравцям реєструватися на платформі оператора. Клієнти задоволені коефіцієнтами та фінансовими операціями. Також на сайті Pinnacle доступні кешбеки для гравців онлайн казино. Дізнаємося про них зараз.

Pinnacle Бонуси для казино

У звичному розумінні на сайті оператора немає бонусів казино, але кожної неділі гравцям повертаються кешбеки та дістаються безкоштовні купони для ставок.

Кешбеки 10% для слотових ігор

Кожного четверга всім учасникам слотових ігор повертається 10% з програних ставок. Акція має назву March Madness. Щоб отримати компенсацію на власний рахунок, гравець повинен програти не менше 100 євро та прийняти участь у не менше 20 раундів у будь-якій слотовій грі, доступній на сайті Pinnacle.

Можна впевнено стверджувати, що цей Pinnacle бонус э повноцінною альтернативою вітальним акціям з фрібетами, які пропонують конкуренти.

Щоденні безкоштовні спіни

Ще одна акція від Pinnacle для гравців казино. Кожного дня можна прокручувати колесо та отримувати в нагороду 20 безкоштовних купонів (фріспінів). Акція діє для певних ігор, вказаних на сайті оператора. А саме:

The Golden Age;

Riches of Midgard;

Land and Expand;

Finn’s Golden Tavern;

Koi Princess;

Dead or Alive 2.

Потрібно врахувати, що гравці отримують спіни в певні дні за розкладом, наведеним на сайті Pinnacle. Цілком логічно задатися питанням, чи потрібен бонус при реєстрації, або Pinnacle бонус на депозит, якщо є такі пропозиції.

Багато клієнтів с задоволенням отримують щодня спіни та активно використовують їх у різноманітних іграх казино Pinnacle.

20 безкоштовних спінів у грі Book of Dead

Черговий привабливий Pinnacle бонус для шанувальників гри Book of Dead. Якщо ми зайдемо на сторінку цієї пропозиції, то дізнаємося про всі деталі:

Чим відрізняється цей Pinnacle бонус від інших пропозицій оператора? З першого погляду немає особливих відмінностей. Гравець повинен поповнити власний рахунок на мінімальну суму в 20 євро та зробити ставку на будь-яку гру. В нагороду клієнт отримає 20 безкоштовних спінів номіналом в 1 євро кожний для гри Book of Dead.

Умови отримання спінів

Перша й головна умова – гравець повинен здійснити свій перший депозит на мінімальну суму в 20 євро. Отримати на сайті Pinnacle бонус для гри Book of Dead можна лише одного разу. За правилами акції не дозволяється поєднувати її з іншими пропозиціями БК Pinnacle.

Безкоштовні спіни зараховується на рахунок клієнтів протягом 48 годин. Враховуються лише робочі дні. Якщо гравець заробив спіни у вихідні, або святкові дні, то зарахування відбувається у найближчий робочий день.

Отримані спіни від букмекерської контори Pinnacle потрібно використати протягом 14 днів. Якщо в цей термін не вдається, то спіни анулюються. Щоб отримати можливість вивести кошті, отримані з ігор по спінам, гравці повинні прокрутити 35 разів купони. Тобто, якщо беттор отримав 20 спінів номіналом по 1 євро він повинен зробити ставки на 750 євро у 30 денний строк. Якщо цього не виконати, то спіни також анулюються, як і в наведеному вище випадку.

Pinnacle VIP-код

Під час реєстрації на офіційному сайті букмекера Pinnacle гравці можуть застосувати Віп-код. Він дозволить отримати більше пропозицій та вигідних умов. А саме:

Кваліфіковану та позачергову консультацію операторів;

Більш високі ліміти для деяких ставок;

Пропозиції для певних акцій;

Більш вигідні умови для гри в казино.

Як бачимо, це повноцінна альтернатива класичним бонусам та акціям, які ми звикли бачити у багатьох букмекерів. Не обов’язково використовувати Pinnacle VIP-код. Якщо у клієнта немає його, або він не бажає користуватися ним, то реєстрація також буде безпроблемною. Але все-таки радимо скористатися Віп-кодом від оператора, щоб отримати доступ до всіх пропозицій.

Чому немає бонусів для ставок у БК Pinnacle?

Таке питання іноді задають новачки. І справді, чому ж така відома букмекерська контора не пропонує бонусів для гравців, які ставлять на спортивні та інші події Але досвідчені гравці можуть пояснити, в чому причина.

Справа в тому, що у компанії Pinnacle дуже високий авторитет серед клієнтів зі свого світу. Перш за все, оператор гарантовано сплачує чесно зароблений виграш, незважаючи від його розміру. Кожен беттор впевнений, що за виграну ставку він отримає кошти на рахунок, і він легко виконає платіж на банківську картку чи електронний гаманець. Насправді це найкраща оцінка букмекера, його чесності та прозорості.

І ще один важливий момент. Якщо людина впевнено виграє в ставках, дійсно добре розбирається в лінії та застосовує ефективні, але чесні методи гри, то букмекер не стане йому вставляти палки в колеса. Будь-який успішний клієнт скаже, що йому не перекривають доступ до ставок у букмекерській конторі Pinnacle.

І знову поставимо питання, чи потрібні бонуси від букмекера Pinnacle, якщо він пропонує високі коефіцієнти та задовольняється низькою комісією? Можна сказати, що такі умови і є своєрідним бонусом. Далеко не кожен букмекер пропонує такі можливості для ставок.

Висновки

Ми розповіли про всі пропозиції букмекерської контори Pinnacle, переконалися, що умови для гри ставок дійсно хороші. Так, вітальний Pinnacle бонус відсутній на сайті компанії. Але є привабливі кешбеки та безкоштовні слоти до ігор казино. Також клієнти при реєстрації застосовують Віп-код, та отримують доступ до всіх додаткових пропозицій оператора. І найголовніше, компанія завжди пропонує вигідні умови для ставок та виплачує всі виграші.