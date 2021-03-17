Отримайте фрібет Фонбет та інші бонуси оператора. Умови для ставок, огляд коефіцієнтів на популярні види спорту.

Букмекерська компанія Фонбет ру давно та успішно працює на ринку ставок. Організація постійно проводить акції, додає нові пропозиції в лінію, залучає нових клієнтів. Дізнаємося детально, наскільки вигідні Фонбет ставки, чи є сенс створювати аккаунт на сайті компанії гравцям. Також розкажемо, що таке фрібет Фонбет, та як його отримати.

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Фрібет Фонбет

Промокод - це набір символів, якийдозволяєбеттору отримати додаткові бонуси чи призи в тій чи іншій БК. Зараз, нажаль, це не працює. Можливо в майбутньому оператор Фонбетвідкриє цю можливість. Ось поле для коду:

У деяких гравців виникає питання, чи обов’язково вводити промокод Фонбет. Одразу скажемо, що ні. Бонуси можнабез нього. В будь-якому разі – головне створити власний кабінет, отримати доступ до фінансових операцій і всіх функцій компанії.

Фонбет реєстрація на сайті

Щоб робити ставки в букмекерській конторі Фонбет ру, всі клієнти проходять реєстрацію і ідентифікацію. Починається все з заповнення стандартної форми, коли людина прописує ім'я, прізвище, придумує логін і вказує номер телефону.

На другому кроці гравець вказує код, отриманий в смс, в спеціальному полі. Після цього заявка приймається. Гравець переходить до третього кроку - створення електронного гаманця Ківі на сайті цієї платіжної системи. Якщо у гравця вже є гаманець, він доводить його до максимального рівня ідентифікації. Після цієї операції залишиться пройти ідентифікацію в самій конторі і не потрібно створювати особистий кабінет в ЦУПІС.

Ідентифікація

Сенс цієї операції полягає в тому, що гравець підтверджує особисті дані, вказані при реєстрації на БК Фонбет ру. Зробити це можна в касі букмекера, пред'явивши паспорт або водійське посвідчення оператору.

Співробітник контори перевіряє дані, якщо вони збігаються із зазначеними в реєстраційній формі, то гравець допускається до фінансових операцій і ставками в БК Фонбет ру.

Є ще спрощена ідентифікація Фонбет на сайті букмекера. По суті це відеоінтерв'ю, коли беттор спілкується з консультантом, і відправляє скани документів. Очевидно, що цей варіант годиться тим гравцям, які не мають можливості відвідати офіс Фонбет ру. Як тільки людина отримає право поповнювати рахунок та знімати гроші, вона зможе активувати Фрібет Фонбет ру. Дізнаємося про нього детально.

Вітальний фрібет Фонбет

Букмекерська контора Фонбет приготувала клієнтам вітальний бонус на суму до 15 тис. Рублів. По суті це фрібет Фонбет, який дорівнює 50% від першого депозиту. Мінімальний розмір заохочення - 500 рублів, максимальний - 15 тис.

Якщо гравець вніс понад 10 тис. рублів, він отримає 5 фрібетів по 1000 рублів. Щоб призові гроші надійшли на основний рахунок, гравець повинен 20 разів поставити кожен фрібет протягом 30 днів з моменту їх отримання. При цьому враховуються лише ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,5. Якщо ставка розрахована з коефіцієнтом 1, то вона не йде в залік відіграної суми.

Якщо гравець ставить на протилежні події для одного матчу, то в бонусний залік йде лише перша. Коли беттор виконає всі умови по відіграшу першого бонусу, він отримує один фрібет Фонбет. Його потрібно використовувати для однієї ставки з максимальним коефіцієнтом 3,5. Якщо ставка виявиться виграшною, на основний рахунок надійде вся призова сума. Нагадаємо, що зараз поки що немає можливості активувати промокод Фонбет при реєстрації.

Інші бонуси Фонбет

Букмекерська контора Фонбет пропонує своїм клієнтам багато інших бонусів. Серед постійних акцій розглянемо наступні:

Vip-привілеї;

Страховка експресів;

Злови вдачу.

Vip-привілеї. В рамках цієї акції букмекерська контора Fonbet дозволяє бетторам отримувати певні рівні. За кожен рівень передбачений певний кешбек для всіх ставок. Чим більше гравець уклав парі за місяць, тим вище його рівень, і тим більший він отримає кешбек.

Якщо людина поставила на місяць мінімум 5 млн. рублів, він отримає рівень Silver. А це означає, що з кожної угоди вертається 7,5% на основний рахунок. Найбільший кешбек дістається гравцям, які протягом місяця зробили ставки на 50 млн. Рублів. Тоді на основний рахунок повертаються 12,5% від усіх ставок.

Страховка експресів. Для гравців, які полюбляють експреси, букмекер Фонбет створив цю акцію. Якщо у беттора в експресі від шести і більше позицій з мінімальним коефіцієнтом 1,6, і не зіграла одна ставка, йому повернуть гроші.

Злови вдачу. Окрім того, що гравці зможуть отримати фрібет Фонбет, їм надається доступ до ще одного бонусу. Необхідно лише вгадати 5 подій з певними коефіцієнтами. Після цього переможці отримають цінні призи.

Офіційний сайт Фонбет ру

На інтернет ресурсі букмекера Фонбет ру є всі інструменти для повноцінного беттінга. Переконаємося в цьому прямо зараз. У головному меню бачимо стандартні розділи:

Лінія;

Лайв парі;

суперекспрес;

Акції;

Кіберспорт;

Програми;

Наші клуби;

Статистика;

Результати;

Прогнози.

Мовні версії. На сайті букмекера доступні дві мовні версії - російська і англійська.

Пункти ППС. Якщо людина бажає дізнатися, за якою адресою знаходиться той чи інший ППС Фонбет, він заходить в розділ "Наші клуби", і вибирає свій населений пункт.За допомогою фільтру можна відібрати цілодобові каси. Зліва є рубрикатор, що дозволяє вибрати касу біля метро і на карті.

Прогнози. Зацікавив розділ "Прогнози" на сайті букмекера Фонбет ру. Тут публікуються прогнози бетторів на касові футбольні поєдинки. Інформація подається в розгорнутому вигляді, багато клієнтів черпають корисні відомості для своїх ставок:

На допомогу беттору. Корисний розділ, де розміщені інструкції. З їх допомогою клієнти дізнаються, як ідентифікуватися, як продати парі, як укладати угоди в ставкоматах. Також є інформація про те, як використати фрібет Фонбет.

Всі інструкції супроводжуються ілюстраціями, з яких легко зрозуміти, що до чого. Наприклад, беттор хоче дізнатися, як продати парі. Він клацає по відповідному посиланню і отримує розгорнуту інструкцію з картинками:

Лінія і коефіцієнти

Відзначимо зручну навігацію з корисним пошукачем. Навіть новачкам легко знаходити потрібні матчі за назвою команд і прізвищами гравців. На даний момент букмекерська контора Фонбет приймає ставки на більш, ніж 30 видів спорту, а також на кіберспорт. Кожна дисципліна відзначена спеціальним значком. Всі види спорту поміщені в лівий блок.

Серед інших важливих видів спорту - гандбол, бокс, Формула 1, регбі, кіберспорт у всіх аспектах та зимові дисципліни. Помітно, що букмекер також пропонує дисципліни, якими часто нехтують багато конкурентів на ринку. В першу чергу, мається на увазі кінні перегони, які є досить незвичними для Центральної Європи. Те саме стосується ставок на легку атлетику і, звичайно, в холодну пору року для різноманітних дисциплін зимових видів спорту. Поради щодо ставок на політичні та телевізійні події завершують загальну програму.

Оператор надзвичайно потужний у галузі різноманітних довгострокових ставок. Глибина варіантів ставок у щоденних іграх перевищує середню. Навіть для матчів ігор першої ліги у вас на екрані від 200 до 300 ринків ставок. Дізнаємося детально про кількість ринків в розписах, визначимо маржу букмекера.

Футбол. Якщо говорити про кількість пропозицій на футбольні матчі, то їх було цілком достатньо. Судіть самі, на матчі Ліги чемпіонів і топових європейських першостей розпису містять до 1000 позицій. Що стосується коефіцієнтів, то вони дуже різні. У межах однієї розпису маржа варіюється від 1,5% до 8%. Цей хід букмекер застосовує свідомо. Очевидно, розуміє, що таким чином можна залучити і досвідчених гравців, і новачків. В лайві комісія приблизно така ж при аналогічній кількості ринків.

Теніс. Тенісні поєдинки були досить цікавими в плані ставок в Фонбет. На матчі турнірів серії Великого Шолома в розписах можна знайти до 80 пропозицій. Досить багато варіантів для ставок на фори і тотали в сетах. Передматчева маржа на теніс в межах 3-8%. В лайві вона досягає 7%.

Хокей. Ставки на хокейні поєдинки в букмекерській конторі Фонбет подаються досить широким розписом. Зазвичай букмекер пропонує до 500 варіантів парі. Дуже багато фор - звичайних і азійських, індивідуальних і загальних тоталів, ставок на події в періодах. У кожному розпису є посилання на статистику, турнірну таблицю. Потрібні поєдинки беттори додають в "Вибране". А якщо активувати дзвіночок, то про важливі події в лайв гравець звукове сповіщення.

Неоднозначні коефіцієнти на хокей. Можна помітити відчутну різницю в котируваннях на різні позиції. Наприклад, на загальний тотал комісія 8%, а на індивідуальний - 5%. Природно, що говорити про середню маржу в такому випадку дуже складно.

Подібна ситуація з коефіцієнтами в лайв розписах на хокей. Вони такі ж об'ємні і різні. Маржа на хокейні ринки в лайв в межах 5-9%.

Баскетбол представлений досить повноцінним розписами в прематчі і лайві. На популярні турніри - НБА і єврокубки кількість позицій в розписах досягає 200. Маржа в прематче теж неоднакова. Мінімальна - 2%, максимальна - 7%. В лайві досягає 8%.

Кіберспорт. Ставки на комп'ютерні дисципліни в букмекерській конторі Фонбет представлені середньою за обсягом лінією. Кількість пропозицій часто не перевищує 30. Якщо відкрити розпис, то бачимо відчутну різницю.

Набір дисциплін стандартний - Dota 2, League of Legend, CS GO, Warcraft. Передматчева комісія букмекера на киберспортівні дисципліни стартує з 5% і закінчується на 8%. В лайві маржа контори досягає 10% на деякі позиції.

В цілому, ставки в режимі онлайн в БК Фонбет організовані на хорошому рівні. На сайті контори можна одночасно спостерігати за грою і робити ставки на окремі її події. Відзначимо, що коефіцієнти коригуються оперативно, а прямі трансляції відповідають тому, що відбувається в матчі.

Ставки Live

Як і інші букмекерські контори, Фонбет пропонує ставки в реальному часі. Досить зайти в розділ Live, щоб знайти всі пропозиції для поточних матчів, на які можна робити ставки в реальному часі.

Коли гравець вибирає подію, на яку хочете зробити ставку, він отримає детальну онлайн статистику, з графічним супроводом і всіма коефіцієнтами.

Є кілька легальних букмекерських контор з більшими пропозиціями, ніж у Фонбет, але і тут ринків дійсно багато. На футбол, наприклад, до 500, на хокей до 300. І так, Фонбет давно співпрацює з КХЛ. З хокеєм пов'язано багато акцій і коефіцієнти завжди хороші, як у Лайв, так і в прематчі. І звичайно ж, букмекери можуть відігрувати фрібет Фонбет.

Як ми згадували раніше, букмекер Фонбет пропонує дивитися матчі на сайті в прямому ефірі. Паралельно можна робити ставки. Таке можливо як з основного сайту, так і з мобільного телефону.

Безпечні ставки в Фонбет

Оператор використовує безліч сучасних рішень, які гарантують безпечні ставки. Сюди входять ІТ-рішення, які гарантують, що дані, зібрані в процесі реєстрації облікового запису, обробляються та зберігаються відповідно до чинних положень про захист персональних даних.

Веб-сайт захищений сертифікатом SSL, а для входу в мобільний додаток використовується навіть інноваційна біометрична техніка. Вносячи кошти на рахунок, клієнти можуть бути впевнені, що вони опиняться у них - доступні методи внесення депозиту перевірені та абсолютно безпечні. Те саме стосується зняття виграшів на банківський рахунок. У разі конфлікту завжди можна подати скаргу. Кожен фрібет Фонбет реальний, немає ніяких перепон, щоб отримати його.

Мобільні ставки Фонбет

Клієнтам букмекерської контори Фонбет ру доступні мобільні додатки IOS та Android, ПК додаток, а також версія для смартфонів та планшетів. За допомогою цих програм також можна отримати Фонбет фрібет.

Завантажити файл та встановити додаток дуже легко. В залежності від того, який пристрій беттор використовує, він виконує одну з двох інструкцій.

Android

Перейдіть на веб-сайт букмекера;

Відкрийте налаштування телефону;

Дозволити встановлення програм з інших джерел, крім Google Play Store

Натисніть кнопку "Завантажити" на веб-сайті букмекера

Виберіть установчий файл на телефоні.

iOS

Увійдіть в App Store;

Скористайтеся функцією "Пошук", введіть ім'я букмекера;

Натисніть кнопку "Завантажити"

Завантажуючи на телефон програму, не повинно виникати несподіваних проблем. Незважаючи на те, що завантаження програми для мобільних пристроїв Android трохи складніше, операція проходить успішно, і беттор швидко адаптується до мобільних ставок.

Розрахунки

Поповнювати рахунок і виводити гроші клієнти букмекерської контори Фонбет можуть за допомогою популярних платіжних систем:

● Банківські картки Visa, Mastercard, МИР

● Qiwi;

● Яндекс. гроші;

● Мобільні платежі.

Для розрахунків використовується одна валюта - російський рубль. Мінімальна сума для поповнення - 10 рублів, максимальна - 550 тис. Р. Комісія за транзакції не стягується. Але з кожного виграшу клієнти сплачують податок 13%.

Популярні питання

Чи реально отримати фрібет Фонбет, не витративши багато коштів з власного банку?

Якщо гравець старанно буде шукати події, та добре аналізувати шанси, він зможе. Якщо ж до ставок відноситися поверхнево, можуть виникати складнощі.

Скільки чекати часу, щоб отримати виграш?

Кошти потрапляють на картку чи електронний гаманець протягом години, і навіть швидше.

Я не хочу відігрувати фрібет Фонбет. Чи можна відмовитися від нього?

Звичайно. Кожен гравець має право відмовитися від будь-якої акції чи бонусу.

Як знайти вигідні коефіцієнти на сайті Фонбет ру?

Користуйтеся калькулятором маржі. З його допомогою легко знаходити коефіцієнти з низькою комісією.

Чи доступний фрібет Фонбет користувачам, які вже знімали кошти з аккаунту?

Ні, цей бонус лише для новачків, які перший раз поповнили баланс. Для інших клієнтів доступні другі акції.

Наскільки якісними є мобільні додатки букмекера Фонбет?

У цілому нарікань на роботу програм немає. Гравці с задоволенням користуються ними, отримують швидкий доступ до лінії, ігрового купону, бонусів та інших інструментів.

Можна отримати фрібет, якщо не пройшов ідентифікацію?

Ні, таке неможливо. Кожен клієнт букмекерської контори Фонбет повинен підтвердити особисті дані в процесі ідентифікації.

Чому для розрахунків доступні лише російські рублі?

Таке правило діє у всіх російських легальних букмекерів.