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Огляд Bet365 Україна

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Огляд букмекерської контори Bet365 Україна. Оцінка коефіцієнтів, кількості пропозицій в лінії оператора. Мобільні ставки та основні переваги й недоліки
Огляд Bet365 Україна
Bet365 Україна

Букмекерська контора Bet365 Україна пропонує безліч варіантів для ставок на більше ніж 40 видів спорту та кіберспорт. Компанія давно відома за межами Англії, де вона і з’явилася. Зараз вже багато клієнтів з різних країн можуть зробити ставки на офіційному сайті букмекера. Також це можуть робити і українські гравці. Я скористався цією можливістю та став клієнтом.

Як реєструватися?

Спочатку я зайшов на Bet365 сайт та знайшов кнопку реєстрації. Натиснув на неї, з’явилася форма такого типу:

Як реєструватися

Я переконався, що українським гравцям можна створювати аккаунт. Я знайшов Україну в списку країн. Далі прописав свої точні данні, намагався не поспішати, щоб не помилитися. Потрібно пам’ятати, що букмекер Bet365 Україна прискіпливо відноситься до заповнених анкет клієнтів, щоб не виникало непорозумінь.

Заповнивши форму, я відправив заявку. Але це ще не все, потрібно пройти ще верифікацію, щоб остаточно отримати право поповнювати рахунок, робити ставки на ці кошти та знімати їх у будь-який момент. Я завантажив скани потрібних сторінок паспорту та відправив оператору. Протягом доби тривала перевірка, після чого я отримав право робити ставки на сайті та в додатку Bet365 Україна. На сайті Бет365 реєстрація займає мало часу, якщо вірно вказати особисті данні.

Можна обирати спосіб комунікації з букмекером - по телефону, або електронній пошті. Мені простіше було спілкуватися по електронці, тому я і обрав цей варіант.

Лінія

Компанія пропонує в середньому більше 30000 ставок на день. Цього має бути більш ніж достатньо навіть для дуже вибагливого шанувальника спортивних ставок. Я не знайшов явних прогалин у футболі. Не лише європейський футбол висвітлюються на широкій основі. Аматорські ігри також є частиною портфоліо. Цей букмекер також може багато запропонувати у тенісі, баскетболі, хокеї на льоду, гандболі та американському спорті. Діапазон варіантів ставок чудовий, і не тільки у великих видах спорту. Оператор також пропонує середню кількість ринків ставок на такі види спорту, як дзюдо чи флорбол.

Безліч різних варіантів ставок є вагомою причиною регулярно ставити. З цим букмекером дуже легко робити одиночні ставки, комбіновані та системні ставки. Компанія пропонує все, що може побажати сучасний фанат спортивних ставок. Купон для ставок зрозуміло створений, так що можна без проблем зробити дуже великі кількість ставок. Не так багато букмекерів, які навіть елементарно позиціонуються з точки зору широти та глибини пропозиції спортивних ставок. За допомогою цього оператора гравці отримують доступ до багатьох ринків.

Коефіцієнти

Звісно, що клієнтів Bet365 Україна, перш за все, цікавлять коефіцієнти. Маючи власний досвід, я відношусь до цього трохи інакше, ніж інші гравці. Для мене більш важливо, щоб у лінії було багато варіантів для ставок. З цим повний порядок. Щодо комісії оператора, то для мене прийнятно, коли вона не перевищує 7%. Всі ринки, які оцінюються вищою маржою, просто відсіюються мною. На щастя, таких позицій вкрай мало, навіть в лайві. Я провів свій аналіз котирувань букмекера Бет365, та отримав наступні результати.

Коефіцієнти

Футбол. Як і більшість бетторів, я віддаю перевагу футбольним парі. Що можу сказати, мене повністю влаштовує кількість пропозицій навіть для матчів не перших ліг різних країн. Я часто ставлю на тотали та фори в окремих таймах. І мені подобається велика кількість подібних ставок. Комісія на футбольні ставки не перевищує 6% перед початком ігор, і 7% у лайві. Враховуючи набір ставок, дуже прийнятні умови для гри, на мою думку.

Баскетбол. Баскетбольні лінії також радують око. В середньому кількість пропозицій на матчі НБА досягає 80. На топові події, на кшталт чемпіонатів Світу чи Європи, а також Олімпійські ігри кількість позицій перевищує 100.

Цей показник можна порівняти з кількістю пропозицій у провідних європейських і світових букмекерів. Комісія букмекера на баскетбол в прематчі варіюється від 5 до 7%.

Теніс. Ставки на теніс представлені на хорошому рівні. Кількість ринків на матчі престижних турнірів перевищує 80 позицій. Якщо говорити про коефіцієнти, то середня маржа на тенісні матчі становить 7%. На матчі турнірів "Великого шолома" заробіток компанії трохи менше 6%. В лайві комісія на тенісні ринки варіюється від 7 до 9%.

Хокей. Розписи до хокейним матчів включають до 150 ринків. Найбільше пропозицій на ігри НХЛ і КХЛ. Що стосується середньої маржі, то вона варіюється між 5 і 6% в залежності від турніру. На ігри КХЛ заробіток букмекера дорівнює 5%, а на матчі НХЛ - до 6%;

Кіберспорт. Беттори можуть робити ставки на популярні комп'ютерні дисципліни - Dota 2, CS GO, League of Legends, Starcraft. Кількість ринків на киберспортівні дисципліни варіюється від 5 до 10. Середня комісія в прематчі - 6%, в лайві - 7%.

Мобільний додаток Bet365

У багатьох гравців спочатку виникають складнощі з пошуком посилань на додатки букмекера Бет365. Чесно кажучи, я не відразу зорієнтувався. Спочатку шукав на сайті, а потім налаштувався на мобільний сайт. З другого разу в мене все вийшло. Ось так це виглядало на картинках:

Спочатку я знайшов внизу сторінки пункт "Продивитися всі додатки". Потім натиснув, і з’явилося декілька посилань. Скачування та встановлення відбувається в лічені секунди. Просто тиснемо, і все буде автоматично. Окрім додатку для ставок є також програми для казино та покеру. На мою думку, вдалий задум. Хто бажає грати в онлайн автомати, той обирає варіант з казино, а кому до вподоби покер, той встановлює той додаток.

Що стосується функціоналу мобільних додатків, то вони відповідають майже всім моїм сподіванням. Перш за все, мене влаштовує швидкість роботи. Розділи та потрібні сторінки гортаються без зайвих вагань. Ставки приймаються одним дотиком. Я раджу встановити один, або декілька додатків Bet365 Україна, щоб завжди мати гарну альтернативу сайту.

Переваги та недоліки Бет365

У мене набагато більше позитивних вражень про оператора, ніж негативних. З багатьох букмекерських контор я обрав Бет365. І ось головні причини мого вибору, які я записав у цю таблицю

Плюси

Мінуси

Велика кількість ставок

Важко знайти посилання на мобільні додатки

Якісні мобільні додатки

Служба підтримки не завжди оперативна

Є функція кешбеку

 

Сайт переводиться на українську

 

Надійність у фінансах

 

Висновки

Якщо б у мене спитали, чи є сенс робити ставки в букмекерській конторі Бет365, то я відповів, що так. За кількістю варіантів парі, та якістю мобільних додатків це, мабуть, одна з кращих компаній. Хто ще вагається, чи потрібно реєструватися, відкидайте сумніви, та погоджуйтеся на умови оператора.

Термін дії коду бонуса Bet365: 2021

Останнє оновлення: березень 2021

Код бонуса 365APP може бути використаний під час реєстрації, але не змінює суму пропозиції.

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