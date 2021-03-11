Бонус Леон 2021

Який бонус Леон отримують клієнти оператора. Вітальний бонус для новачків та інші акції на сайті букмекера. Які умови повинні виконати клієнти для отримання бонусу. За яким принципом нараховуються бонусні бали

Букмекерська компанія Леон постійно оновлюється, пропонуючи якісні умови для ставок своїм клієнтам. Окрім гарного вибору ставок та високих коефіцієнтів компанія створює багато акцій та вигідних пропозицій. Новачкам доступний вітальний бонус Леон після реєстрації та поповнення основного рахунку. Розглянемо детально всі акції оператора та дізнаємося про умови отримання кожного.

Бонус при реєстрації в Леон ру

На сайті оператора є розділ "Акції". Якщо зайти в нього, то побачимо декілька цікавих пропозицій. Одне з найкращих – для новачків. Якщо виконати всі умови для нього, то можна отримати на основний рахунок до 20000 рублів.

Які ж умови потрібно виконати, щоб отримати бонус на перший депозит? Спочатку потрібно набрати певну кількість балів. По 1 балу (Леонів) нараховуються за кожні 50 рублів, витрачених на ставки. Причому не важливо, програв чи виграв беттор. У будь-якому разі гравець отримає бали.

Щоб отримати бонус Леон після першого депозиту гравець повинен набрати 50% балів від суми поповнення. Наприклад, гравець в перший раз переказав на рахунок 5000 рублів. Значить він повинен набрати 2500 балів.

Оскільки кожен бал вартує 50 рублів поставлених коштів, то гравець повинен витратити 125 тис. рублів для отримання 5000 рублів. А це означає, що стартовий депозит необхідно прокрутити 25 раз ставками на будь-які події в лінії Леон ру.

Немає обмежень для коефіцієнтів та типів парі в умовах для відіграшу. Цей бонус Леон може і не найпростіший, але при певному досвіді беттора його можна відіграти. Якщо ж клієнт не дуже досвідчений, можливо, йому варто подумати, чи є сенс в подібній грі.

"Ставка зіграла і Леон виписує чеки"

Досить цікава акція від букмекерської контори Леон. Вона об’єднує в собі 4 інших Леон акції. Якщо гравець приймає участь у кожній з них, він отримує певну кількість балів. Потім ці бали складаються і учасник потрапляє в таблицю, займаючи певне місце. Чим вище місце він займає, тим кращий приз отримає.

Загальний призовий фонд дорівнює 4 млн. рублів. Грошовий приз учасників розраховується за простою формулою:

бали учасника * 4 000000/ сума балів всіх учасників

Припустимо, що в турнірну таблицю попали 140 учасників акції, які в цілому набрали 20 000 очок за період проведення акції. Людина набрала найбільше серед всіх учасників - 600 очок. Порахуємо його виграш:

600* 4000000 / 20000 = 120 тис. рублів

Тобто, бачимо, що це дійсно приваблива акція від букмекера Леон ру. За правилами бонус Леон отримає навіть клієнт, в активі якого лише 1 бал. Тож у кожного гравця є хороший стимул для участі у багатьох акціях букмекерської компанії Леон.

Під час реєстрації на сайті букмекера Леон кожен гравець зможе активувати промокод (бонусний код). Це така комбінація символів, яка дозволить клієнту отримати доступ до більшої кількості акцій.

У реєстраційній формі зазначено, що людина не повинна заповнювати поле з промокодом. Але якщо у нього є код, то це гарний шанс збільшити бонус Леон ру. Зараз актуальним є промокод LEONMAXXX.

Де знайти вірний код? Відразу скажемо, що у букмекера Леон досить партнерських сайтів, на яких регулярно публікуються свіжі та актуальні промокоди. Причому, їх можна знайти не тільки на сайтах, але і в партнерських групах, в додатку Телеграм. Рекомендуємо скопіювати бонусний код Леон на нашому ресурсі. Він завжди актуальний, і система прийме його під час реєстрації.

Топ-3 альтернативи бонусам Леон

Звичайно, що й інші букмекери пропонують своїм клієнтам привабливі бонуси та акції. Ми обрали 3 найкращі, на наш погляд компанії.

1хСтавка "Вони повертаються"

Букмекерська компанія 1хСтавка створила бонус для нових клієнтів, який складається з трьох акцій: "Вітальний бонус до 4000 р.", "Кешбек до 15 тис рублів" та "Страховка до 10 тис". Усі нові гравці при реєстрації обирають один з трьох бонусів та виконують умови. Якщо, наприклад, клієнт обрав стартовий бонус, він повинен витратити на ставки суму, яка дорівнює 3-м стартовим депозитам. Враховуються лише експреси з мінімум 3-х позицій та мінімальним коефіцієнтом 1,4 для кожного. Акції "Страховка" і Кешбек також непогані. Гравці отримають по 10% від кожної угоди, а в кінці формується фрібет. Його можна використати цілою сумою для ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,8.

Ліга Ставок: фрібет для новачків

На сайті букмекера Ліга Ставок ру з’явився привабливий бонус для новачків. Гравці реєструються, поповнюють баланс на мінімальну суму 10 рублів та роблять ставки з мінімальним коефіцієнтом 1,4. В кінці акції беттор отримує фрібет на суму першого депозиту ( до 10 тис рублів). Його потрібно поставити цілою сумою на протязі 7 днів з отримання. Якщо ставка виявиться вдалою, то гравець отримає на основний рахунок чистий виграш за виключенням суми фрібету.

Бетсіті ру: Фрібет до 10 тис. р.

Букмекерська компанія Бетсіті ру також пропонує своїм клієнтам фрібет на перший депозит. Гравець реєструється і поповнює рахунок на мінімальну суму 500 рублів. На бонусну суму потрапляє 100% від першого депозиту. Є умови для отримання призової суми на основний рахунок. Беттор повинен зробити ставки на 6 стартових депозитів з мінімальним коефіцієнтом 1,8 протягом 30 днів з моменту реєстрації. Тоді він отримає фрібет на суму депозиту. Якщо ставки Leon за фрібетом будуть вдалими, то на основний рахунок беттора поступає чистий виграш.

Популярні питання

Чи потрібне для сайту Леон дзеркало, щоб отримати бонуси та робити ставки?

Ні, це легальний букмекер, сайт якого доступний весь час. Тому для нього не створюються альтернативні ресурси.

Які призи отримують учасники акції з чеками?

Гроші.

За який термін потрібно зробити ставки, щоб відіграти стартовий бонус у букмекерській конторі Леон ру?

У правилах вказано, що термін дорівнює 30 днів.

Чи планує букмекер Леон запроваджувати додаткові акції?

Цілком ймовірно. Протягом свого існування компанія провела дуже багато акцій різного типу. Тому слід очікувати нових.

Вітальний бонус Леон доступний лише одного разу?

Так, він пропонується всім новачкам, які поповнили рахунок. Скористатися пропозицією можна лише раз. Постійним клієнтам доступні інші акції і бонуси компанії.

Чи можна отримати одразу кілька бонусів від букмекерської контори Леон?

Звичайно. Тільки потрібно читати умови до кожної акції. Можуть бути бонуси, які не сумісні з іншими. Також вітальний бонус Леон не доступний для тих клієнтів, які поповнювали баланс більше одного разу.

Висновки

Ми розглянули всі акції букмекерської контори Леон ру. Дізналися, як отримати та використати вітальний бонус Леон. Що потрібно зробити гравцю, щоб заробити хороші призи в акції з чеками від Леон ру.