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Pinnacle код vip-клієнта

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Букмекерська компанія Pinnacle – відомий бренд, якому довіряють багато клієнтів. Це зовсім не дивно, враховуючи високі коефіцієнти та завжди широкі лінії. У матеріалі дізнаємося, що таке в БК Pinnacle код vip-клієнта. Як отримати та використати його.
Pinnacle код vip-клієнта
Pinnacle

Букмекерська компанія Pinnacle – відомий бренд, якому довіряють багато клієнтів. Це зовсім не дивно, враховуючи високі коефіцієнти та завжди широкі лінії. У матеріалі дізнаємося, що таке в БК Pinnacle код vip-клієнта. Як отримати та використати його. Які можливості для ставок пропонує букмекер, так як зареєструватися на сайті компанії.

Що таке в БК Pinnacle код vip-клієнта?

Деякі гравці плутають Віп код з промо, чи бонусними кодами. Але в букмекерській конторі Піннакл це трохи інше. Віп-код – це комбінація символів, яку гравець отримує від оператора для введення її в поле реєстрації. У подальшому гравець отримає наступні привілеї:

  • Доступ до безкоштовних консультацій від експертів компанії
  • Більш вигідні умови для ставок і гри в казино.

Знову ж-таки скажемо, що ніякого відношення до бонусів Pinnacle Віп код немає. Та самих бонусів на сайті оператора немає.

Доступ до консультацій. З першого погляду нічого особливого ця пропозиція клієнту на дає. Але по факту, швидкі та якісні консультації в багатьох випадках дуже корисні. У букмекерській конторі Pinnacle Віп код дозволяє клієнту отримувати консультації з будь-яких питань безліч разів на день. І що головне, на відміну від звичайних звернень клієнтів, відповіді для "Віп" відбуваються протягом 5-10 хвилин. І оператори надають більш кваліфіковані консультації. Тому є сенс користуватися саме цією привилегією від букмекера.

Вигідні умови для ставок та казино. У букмекерській конторі Pinnacle код vip-клієнта дозволяє отримати фріспіни та більше високі коефіцієнти для деяких ставок. Тобто, звичайний гравець користується лише стандартним набором пропозицій від оператора. А власники коду отримують трохи більше. Тому радимо всім майбутнім клієнтам активувати Pinnacle віп код.

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Реєстрація в букмекерській конторі Pinnacle

Створити обліковий запис на сайті букмекера можна за лічені хвилини. Спочатку гравець натискає на кнопку "Створити рахунок". З'явиться форма з чотирьох етапів.

На першому етапі беттор вказує країну проживання, адресу електронної пошти та пароль з підтвердженням. На наступних етапах потрібно придумати відповідь на секретне питання і підтвердити, що вже виповнилося 18 років. Також гравець вводить Pinnacle код vip-клиента і отримує право на зазначені вище преференції. Після відправки заявки на електронну пошту гравця прийде лист з посиланням. Потрібно протягом трьох днів перейти для авторизації на сайті букмекера. Якщо цього не зробити вчасно, доведеться заново заповнювати реєстраційну форму.

Гравець також вказує свої особисті дані: ім'я, прізвище, дату народження, номер мобільного телефону. Ці дані знадобляться в тому випадку, коли беттор забув пароль, і буде відновлювати його.

Ідентифікація. Для підтвердження даних адміністрація запитує у клієнта документи - паспорт або водійське посвідчення. Потрібно зробити скани сторінок з фото і відправити по електронній пошті. Якщо все зроблено правильно, то клієнт зможе поповнювати баланс, виводити кошти і робити ставки в букмекерській конторі Піннакл. Якщо людина не пройшла ідентифікацію, його рахунок можуть заблокувати в будь-який час. Потім доведеться відновлювати аккаунт, звертаючись до адміністраторів.

Реєстрація в букмекерській конторі Pinnacle

Авторизація на сайті досить проста і повністю безпечна. Просто натисніть кнопку входу, пропишіть логін і пароль. Якщо виникають якісь складнощі, завжди можна скористатися допомогою операторів.

Сайт Pinnacle

Неодноразово клієнти букмекерської контори Піннакл повторювали, що офіційний сайт не надто яскравий, зате наповнений корисними розділами та інструментами. Що подобається – це легкий доступ до важливих розділів. Лінія для ставок розташована в центрі сайті, зліва зібрані популярні дисципліни, трохи нижче – інші види спорту за алфавітним порядком.

Аналітичні статті від Піннакл. Поміж стандартних розділів бачимо аналітичний огляд, у якому зібрані корисні матеріали про ставки. Причому, матеріал дуже якісний, видно, що автори добре знають, про що вони пишуть. Гравці дізнаються про системи ставок і способи заробітку, знайомляться з методами управлінням банком і безліччю зручних інструментів. Якщо інші компанії всіляко намагаються відігнати успішних гравців, то тут спостерігаємо зворотну ситуацію.

Надійність. Інтернет ресурс букмекерської контори Pinnacle максимально надійний, так як тут використовується спеціальне шифрування для захисту особистих даних користувачів, включаючи адресу або інформацію про банківський рахунок.

Лінія і коефіцієнти Pinnacle

Як це не дивно, але пропозиції для ставок Піннакл не саме великі. Очевидно, інші букмекери пропонують значно більше варіантів для ставок, але це частина стратегії компанії. Замість того, щоб пропонувати тисячі ринків, Pinnacle фокусується на найпопулярніших дисциплінах і робить акцент на ставках з точки зору якості.

У розписах немає великої різниці в маржі на різні позиції. Якщо у інших компаній різниця досягає 4-5%, то тут не більше відсотка. Дізнаємося, скільки ж ринків включає букмекер Піннакл в розписи до популярних видів спорту. Визначимо комісію на деякі позиції.

Футбол. Звичайно, по числу пропозицій на футбольні матчі оператор явно програє конкурентам. Наприклад, на матчі Ліги чемпіонів багато букмекери пропонують до 1000 ринків за кілька днів до старту матчу. Pinnacle обмежується декількома десятками пропозиціями. Але вже за пару днів до початку поєдинків лінія заповнюється максимально. Крім основних пропозицій є багато додаткових: ставки на події в окремих таймах, на голи футболістів, комбіновані парі. Є також ставки на команди, кутові, попередження

Ми говорили, що коефіцієнти до БК Піннакл хороші. І справді, дуже складно знайти ринки з маржою вище 4,5% перед стартом. У лайві коефіцієнти трохи нижче, але все одно гідні. У середньому комісія букмекера на футбольні парі дорівнює 5,5%.

коефіцієнти Pinnacle ФУТБОЛ

Теніс. На тенісні поєдинки Pinnacle БК публікує також не найбільшу лінію. На самі топові турніри можна знайти до 60 ринків. Поставити можна тільки на перший сет, на інші партії вже не можна. На скромні змагання букмекер пропонує до 15 типів парі. Вирішили перевірити умови для ставок на теніс в букмекерській конторі пінаклі. Вибрали поєдинок не самого топового турніру і були приємно вражені.

Маржа Pinnacle на тенісні ставки в більшості випадків не перевищувала 4%. Лише деякі маркети оцінювалися комісією трохи вище 5%. Але з іншого боку, маржа на багато позицій виявилася нижче 3%. Умови для ставок на теніс дуже вигідні. Хоч і не особливо багато пропозицій, зате низька маржа. Ще раз підкреслимо, що успішним гравцям не зрізають ліміти для максимальних ставок. Очевидно, їм немає резону шукати щось краще для ставок на теніс.

Хокей. В хокейних розписах клієнтам компанії доступні базові ринки, але поставити можна тільки на події в першому періоді. Середня маржа оператора дорівнює 4,5%, в лайві -5,5%. Погодьтеся, котирування на хокей також вельми привабливі. У лайві приблизно такий же набір пропозицій.

Баскетбол. Ставки на баскетбол в букмекерській конторі Піннакл представлені на хорошому рівні. Так, немає безлічі варіантів, як у інших контор. Зате коефіцієнти вельми привабливі. Рідко маржа перевищує 4%. І найголовніше, гравцям не потрібно щоразу визначати комісію, адже коефіцієнти більш-менш однакові.

Кіберспорт. Не можна оминути цей вид беттінгу від компанії Pinnacle спорт. Ставки на комп’ютерні дисципліні поміщені в окремий розділ. Клієнти знайдуть всі популярні ігри та навіть більше. По кількості варіантів парі оператор трохи поступається конкурентам. Але по коефіцієнтам виграє. Середня комісія на поєдинки з кіберспорту дорівнює 7% перед початком, та 8% у лайві.

Казино

На сайті є більш ніж 1000 різних ігрових автоматів, з 150 різними настільними іграми, та 80 варіантами покеру та декількома іграми з кешбеком. Мобільні портали дозволяють гравцям шукати свої улюблені слоти за кількома категоріями. На сайті також є функція пошуку, щоб виправити завдання, коли гравець шукає конкретну гру, можна відсортувати ігри в алфавітному порядку.

Казино

В окремому розділі знаходиться мобільне живо казино з величезним вибором ігор із живими дилерами від Global Gaming Labs. Кажна гра з живим дилером унікальна. Створюється повне враження перебування в наземному казино.

Мобільні ставки

Мобільна версія сайту дуже схожа на версію для ПК, і її головна особливість - простота. До недавнього часу у Pinnacle не було мобільного додатку, зараз ситуація змінилася. Недавно з’явився додаток під назвою Pinnacle lite, яке, судячи по репутації букмекера, виглядає цілком професійно.

Кожен гравець може завантажити додаток через мобільну версію сайту. Багато користувачів відразу ж похвалили програми і відзначили, що вони краще за багатьох інших, що пропонуються світовими букмекерами. Перш за все, це швидка навігація, простий вхід в систему і відмінний спосіб відслідковувати зміни коефіцієнтів в реальному часі.

Мобільні ставки

Фінансові операції

Компанія Pinnacle пристосовується до клієнтів з урахуванням їх місця проживання і приймає до 30 видів платіжних систем. А саме:

  • Віза;
  • Мастеркард;
  • Neteller,
  • Paysafecard;
  • Qiwi гаманець;
  • Webmoney;
  • Банківський переказ,
  • Skrill.

Клієнтам доступні всі популярні валюти - євро, фунти, долари США і багато інших. Мінімальний депозит складає 10 євро, мінімальна ставка - така ж.

Клієнти Pinnacle безпечно, в одній і тій же системі виводять свої кошти і поповнюють рахунок. Потрібно мати на увазі, що Pinnacle дозволяє безкоштовно знімати кошти тільки раз на місяць. За кожний наступний платіж буде стягуватися комісія в розмірі 5 євро або стільки ж доларів США. Якщо не хочеться платити цю комісію, просто потрібно почекати 30 днів. Крім того, максимальний ліміт для виведення за одну операцію становить 50 000 євро або доларів США.

Підтримка клієнтів

Консультації з різних питань гравці отримують на офіційному сайті Pinnacle в розділі "Зв'яжіться з нами". У самому низу сайту беттори заповнюють контактну форму та вказують електронну пошту.

Спілкування операторів з клієнтами ведеться на різних мовах, і співробітники зроблять все можливе, щоб якомога швидше відповісти на всі питання, заперечення або неясності. Знову нагадаємо, що в БК Pinnacle код vip-клієнта дає можливість отримувати додаткові консультації.

Підтримка доступна тільки по електронній пошті, тому у Pinnacle, як і раніше, немає можливості підтримки клієнтів по телефону або по живому чату, які в деяких ситуаціях могли б прискорити процес з можливими запитами клієнтів. Плюс в тому, що консультації по електронній пошті доступні 24 години на добу.

Підтримка клієнтів

Розділ "Допомога". Ви можете легко знайти відповіді на багато питань самостійно в розділі "Допомога" внизу сторінки Pinnacle. Тут опубліковані відповіді на найбільш поширені питання на 12 мовах, включаючи англійську. Наприклад, як зайти на Pinnacle власний кабінет. Може хтось знайде відповідь на своє питання, і не потрібно буде звертатися до операторів служби підтримки. Краще приберегти цю послугу для більш складних випадків.

Безпека. Ми вже згадували, що компанія Pinnacle працює за ліцензією уряду Нідерландських Антильських островів. Саме ця ліцензія забезпечує оператору законну діяльність. У відповідності зі строгими правилами розміщення ставок, букмекерська контора зобов'язується підтримувати свій банківський баланс таким чином, щоб завжди були кошти для виплати потенційних виграшів всіх гравців. Це підтверджують тисячі задоволених користувачів з більш ніж сотні країн світу.

Популярні питання

Дізнаємося про популярні питання клієнтів про букмекера Pinnacle та відповімо на кожне.

Чи з’являться бонуси та акції на сайті букмекерської контори Піннакл?

Можливо, що це відбудеться скоро. Все-таки акції – це хороший спосіб залучити більше клієнтів. А для такої відомої компанії це явно не заважає.

Чи можуть робити ставки гравці, які ще пройшли ідентифікацію?

Так, але для виведення коштів та поповнення балансу обов’язково потрібно проходити верифікацію для підтвердження особистої інформації.

Де знайти Віп код для Піннакл?

Клієнти отримують повідомлення на електронну пошту, або шукають коди на партнерських сайтах, та в рекламних оголошеннях.

Чи потрібне дзеркало для входу на офіційний сайт букмекера Піннакл?

Зазвичай, ні. Компанія – має ліцензію та давно вже здобула авторитет надійного онлайн букмекера. Тому її інтернет ресурс зазвичай не блокується. Звісно, що є деякі країни, в яких діяльність Pinnacle заборонена, але це помилка. Тому в дуже рідких випадках клієнти шукають альтернативний сайт для доступу до власного кабінету.

Можна пройти реєстрацію на мобільному сайті букмекера Піннакл?

Так, цілком можливо. Гравці заповнюють ті самі поля в реєстраційній формі, вказують особисту інформацію та прикріпляють скани документів під час ідентифікації.

Як зробити першу ставку на сайті Піннакл?

Якщо ви вже зареєструвалися на сайті букмекера, поповнили рахунок, то ви зможете робити ставки на будь-які позиції. Оберіть вид спорту, турнір та матч. Натисніть по коефіцієнту, активується ігровий купон. Пропишіть розмір парі та вкажіть тип ставки. Якщо все влаштовує, то натисніть на кнопку реєстрації ставки. Аналогічним чином реєструються ставки на мобільному сайті букмекерської контори Піннакл.

Як часто потрібно оновлювати лінію, щоб побачити зміну результатів та коефіцієнтів на сайті букмекера Pinnacle?

Не потрібно вручну оновлювати сторінку, коефіцієнти, результаті та інша інформація оновлюється автоматично.

Чи можливо створити на сайті оператора кілька аккаунтів?

Ні, таке не допускається і вважається грубим порушенням правил. Якщо клієнт навіть випадково створив два кабінети, він може отримати штрафні санкції, аж до тимчасової заморозки рахунку. Доведеться потім доводити, що це була випадкова помилка.

Що робити, якщо платіж довго не надходить?

Якщо минули всі терміни для виконання фінансової операції, то потрібно звернутися до технічної служби підтримки. У будь-якому разі, якщо гравець нічого не порушував та не помилявся, то це питання вирішиться на його користь.

Чи можна грати в казино та робити ставки на спорт у букмекерській конторі Pinnacle?

Так.

Відгуки клієнтів

Про букмекера Pinnacle відгуки зазвичай позитивні. Клієнти хвалять букмекера за хороші коефіцієнти та надійність у фінансах. Влаштовує гравців розділ з корисною аналітикою. Клієнтам не доводиться шукати щось на інших ресурсах, бо вони знаходять багато чого на сайті Піннакл.

Деякі клієнти висловлюють скарги з приводу простого сайту, багато з них невдоволені відсутністю бонусів. Вони хотіли бачити бонус при реєстрації, але, нажаль, такого не існує.

Висновки

Pinnacle - одна з провідних світових букмекерських контор, у багатьох відношеннях перша в світі онлайн-ігор і ставок на спортивні події. Але якщо гравець використовує різні стратегії, то цей оператор саме для нього.

Ця контора підходить для всіх типів гравців: від новачків до професіоналів. Таким чином, Pinnacle приваблювала багато професіоналів. Звісно, Pinnacle віп код допомагає багатьом отримувати корисні поради від консультантів та мати доступ до більш вигідних пропозицій

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