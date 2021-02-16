Як робити ставки на футбол в 1xbet ?

Що таке ставки на футбол в 1xBet? Як знаходити потрібні ринки. Які коефіцієнти пропонує оператор клієнтам. Корисні інструменти для футбольних парі в лайві та прематчі. Популярні питання від клієнтів.

Букмекерська компанія 1xbet пропонує клієнтам хороші умови для футбольних парі. Ставки на футбол в 1xBet приваблюють як досвідчених клієнтів, так і новачків. І це не дивно, бо в лінії доступні ставки на всі професійні ліги багатьох країн. Дуже багато маркетів на топові змагання. Зручний фільтр подій дозволяє легко знаходити потрібні позицій. Коефіцієнти на футбол – одні з найкращих серед усіх букмекерів. То чому ж не ставити на футбольні матчі?

Ставки на футбол в 1xBet: робота з розписом

Знайти футбольні ринки на сайті букмекера досить легко. По-перше, топові матчі розташовані в правому верхньому куту ресурсу. По-друге, є розділи "Лінія" та "Live", де знаходяться ставки перед початком матчів, та коли вони проходять.

Якщо перший раз відкрити ставки на футбол на сайті, або в мобільному додатку 1Хбет, то можна розгубитися. І справді, майже на всі матчі оператор пропонує не менше 1500 варіантів парі. Щоб зручно працювати з лінією, корисно натискати на стрілочки, які розташовані в кожному полі для ставок. Якщо позакривати всі поля, то отримаємо список всіх ставок для одного матчу. Беттор обирає потрібні йому ринки та натискає на стрілочки, з’являться всі доступні коефіцієнти.

Зверніть увагу на розмаїття варіантів. Якщо гравець хоче зробити ставки на футбол в 1xBet, йому доступні не лише стандартні маркети, але й багато додаткових і недосяжних в інших конторах. Серед таких відзначимо наступні:

Тришляховий тотал;

Як буде забито гол;

Результат на хвилину;

Гол у компенсований час;

Суха перемога;

Подвійні ставки.

Достатньо лише подивитися на розпис, щоб зрозуміти, наскільки вона об’ємна та різноманітна. І що добре, з часом додаються нові позиції, у бетторів з’являється більше варіантів для гри. На сайті 1xbet мінімальна ставка дорівнює 5 гривень. Немає різниці тип парі – лайв чи прематч, ординар, чи експрес, система.

Конструктор ставок на 1хБет. Цікавий вид ставок на футбол в букмекерській конторі 1Хбет. Кнопка з посиланням на конструктор ставок розташована в правому верхньому куті розпису. Суть опції в тому, що можна об’єднувати дві ставки в одну з найкращим коефіцієнтом. Тобто, беттор створює сам комбіноване парі і додає його в ігровий купон.

Коефіцієнти

На топові футбольні поєдинки букмекерська контора пропонує до 1600 маркетів. На менш рейтингові - до 1400. Розписи заповнюються по максимуму за день-два до старту, в залежності від престижності поєдинку. З додаткових маркетів виділимо угоди на вольову перемогу команди, на голи в інтервалах, комбіновані парі: гол + тотали, результати + тотали, "тайм-матч". Можна сказати, що футбольні розписи вражають різноманітністю, принаймні, новачків.

Комісія на ставки на футбол в 1xbet знаходиться межах 4-6%. Це добре помітно в багатьох матчах. На одні тотали комісія букмекера трохи вище 4,5%, а на додаткові вона досягає 6%. В лайві маржа на футбольні пари наближається до 7%. Якщо гравець хоче відіграти вітальний бонус 1xbet, то він знайде чимало привабливих позицій в лайв розпису.

Оператор практикує такий підхід, що на топові змагання, наприклад, матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, турніри збірних та рейтингових європейських чемпіонатів коефіцієнти вищі. А на регіональні футбольні змагання та нижчі ліги маржа 1хБет зазвичай вища.

Лайв ставки на футбол в 1xbet

Комфортно працювати з лайв розписом на сайті оператора. Достатньо лише зайти в розділ "Live" і знайти потрібний поєдинок. Активується розпис з відображенням поточного рахунку, онлайн статистикою і варіантами для ставок. Фільтр подій і пошуковик не дозволять заплутатися гравцеві, він швидко знайде потрібний ринок.

На сайті 1xbet ставки на спорт можна робити одним дотиком, якщо активувати відповідну опцію. Багато гравців давно користуються цією кнопкою. Спочатку вони вказують розмір ставки, а потім тиснуть на потрібний коефіцієнт. Ставка миттєво зараховується, що дуже важливо під час тривалих лайв сесій, коли потрібно створити багато угод.

Нагадаємо, що всім клієнтам 1xbet промокод доступний на нашому сайті. Його можна активувати під час реєстрації.

Прямі трансляції

Досить багато прямих ефірів з футболом на сайті букмекера 1хБет. Якщо клієнт має на власному рахунку додатній баланс, він зможе подивитися будь-який матч. І що дуже корисно, на сайті є опція "Мульті-лайв". Вона дозволяє вивести на екран до 4-х розписів з відео Це дуже корисно в тих випадках, коли беттор слідкує за декількома поєдинками та хоче зробити ставки на багато позицій, або створити експрес з лайв парі.

Як робити ставки на футбол в 1xbet ?

Розміщення ставок на футбол спочатку може здатися дещо складним, особливо коли хтось лише нещодавно цікавився букмекерськими конторами.Однакінтерфейс головного сайту і додатку розроблений таким чином, щоб максимально спростити задачу клієнтам.Потрібна лише хвилина, щоб дізнатися, як ефективно переміщатися по всім кнопкам та розділам. Поетапно покажемо, як зробити ставку на сайті букмекера:

Відкрийте лінію;

Знайдіть види спорту та потрібні ринки, перейшовши на вкладку "Пропозиція" в нижньому меню.Іноді корисно скористатися функцією "Пошук", щоб знайти конкретну ставку.Можна знайти вікно пошуку у верхній частині екрану та шукати ринки за допомогою фрази або дати.Якщо немає конкретної гри, на яку зробити ставку, оберіть потрібний чемпіонат;

Як тільки зрозумієте, на який матч хочете зробити ставку, тисніть на коефіцієнт, щоб активувати ігровий купон;

Виберіть тип ставки: ординар, експрес або систему і натисніть зелену кнопку.

Іноді сайт оператора повільно працює. У такому випадку краще користуватися мобільним додатком. У ньому такі ж умови і можливості, як і на основному сайті. Дізнаємося які саме.

Ставки на футбол в 1xbet мобільному додатку

Хоча мобільна версія букмекерської компанії 1хБет заслуговує на похвалу, але якщо гравець хоче зробити ставку за допомогою смартфону або планшету, краще завантажити мобільний додаток. Він досить функціональний та має багато можливостей для гравця. Бетторам доступні ті самі коефіцієнти на футбол та інші дисціпліни.

Для ставок у прямому ефірі гравці можуть бачити результати футбольних поєдинків у реальному часі. Також доступна безкоштовна пряма трансляція для вибраних спортивних матчів. Тут також є дуже зручний варіант швидкої ставки (в один клік), який полегшує ставки в прямому ефірі.

Додаток дозволяє здійснювати миттєві платежі , а завдяки push-сповіщенням гравець отримує інформацію про свої виграші або останні бонуси. Все працює гладко, програма інтуїтивно зрозуміла у використанні. Простота перемикання між турнірами чи подіями заслуговує хороших слів.

Знайти лайв ринки можна відразу після входу в головне меню. За допомогою цієї опції ви можете, наприклад, перевірити подію або стежити за іграми, які транслюються. Ставки на футбол в 1xbet в прямому ефірі з додатку – це корисний інструмент для гравців. Особливо в тих випадках, коли немає доступу до комп’ютеру.

У разі виникнення будь-яких проблем клієнтам доступна підтримка. Вони звертаються до консультантів в онлайн чаті, який працює щодня. Поставити питання та отримати відповіді можна по електронній пошті та в чаті так само, як і на основному сайті букмекера 1хБет.

Популярні питання

Чи можна в одному експресі 1хБет поєднувати футбольні матчі з лайв та передматчового розпису?

Так, дозволяється.

Наскільки відрізняються коефіцієнти на футбол в БК 1ХБет у лайві та прематчі?

Маржа на лайв ринки вище на 1-2 % зазвичай. Але краще перевіряти комісію букмекера в конкретних випадках, щоб уникнути невигідних позицій.

Чи доступні прямі трансляції на футбол клієнтам компанії?

Якщо вони поповнили рахунок, то доступні.