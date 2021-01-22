 Як робити ставки на футбол у Парі-матч | Betting | Champion.com.ua
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Як робити ставки на футбол у Парі-матч

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Все про ставки на футбол в Парі-матч. Види парі, коефіцієнти. Як заповнювати ігровий купон та робити ставки на основному сайті та з телефону. Ефективні стратегії футбольних парі в Parimatch. Корисні рекомендації для клієнтів контори
Як робити ставки на футбол у Парі-матч

Букмекерська контора Парі-матч завжди пропонує хороший розпис з вигідними коефіцієнтами на футбольні матчі. Популярна дисципліна вболівальників користується великим попитом у клієнтів Парі-матч. Дізнаємося, як робити ставки на футбол в Парі-матч, які ринки є в розписах, та яку маржу оператор вкладає в коефіцієнти.

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Ставки на футбол в Парі-матч на сайті оператора

Як і в багатьох букмекерских конторах, в Парі-матч основна увага приділяється футболу. Це й не дивно, бо більшість ставок гравці роблять саме на спорт № 1. Тому і ринків в розписах на футбольні події досить багато. Вибрати футбольні парі легко. Потрібно зайти на офіційний сайт букмекера Парі-матч ком та в лівій колонці знайти футбол. Далі беттор обирає потрібні турніри та матчі. Наприклад, гравця цікавлять поєдинки Ліги чемпіонів, він обирає їх. Потім потрібно натиснути на матч, відкриється розпис зі всіма доступними ринками:

БК Паріматч футбол

Я бачимо, в розпису БК Паріматч є фільтр подій. За допомогою цього фільтру беттор обирає потрібний тип ставок. Якщо гравець бажає працювати лише з тоталами, або форами, він тисне на відповідне посилання.

Щоб зробити ставку, гравець клацає по коефіцієнту, який його цікавить, і активується ігровий купон такого типу:

Лінії і ставки в Паріматч

В ігровому купоні беттор вказує суму парі та обирає тип. Якщо це ставка на одну подію, то буде ординар, якщо на більше, то – експрес чи система. Зверніть увагу на можливість швидкої ставки. При активації цієї позиції можна ставити на ординари одним дотиком, вказавши перед цим суму парі. Ця опція буде в нагоді гравцям, які ставлять у лайві.

Види ставок та коефіцієнти на футбол в Парі-матч

Беттори відзначають хороший вибір ставок на футбол на сайті букмекерської контори Парі-матч. На поєдинки Ліги чемпіонів можна знайти до 300 типів парі:

  • Тотали;
  • Фори;
  • Ставки на тайми;
  • Комбіновані парі тайм-матч;
  • Індивідуальні показники;
  • Азіатські тотали, фори.

Звісно, такі ж позиції доступні в лайв розпису. Щоб отримати доступ до лайв парі, клієнти Парі-матч Україна переходять в розділ Live та обирають потрібні турніри та матчі. Але треба встигати за зміною коефіцієнтів, щоб не проґавити вигідну ставку.

Які ж коефіцієнти пропонує букмекер на футбол? Зробимо короткий огляд Parimatch коефіцієнтів. Середня маржа на передматчеві ринки в букмекерській конторі Парі-матч становить 5,5%. Причому, в межах одного розпису різниця в комісії між різними маркетами не перевищує 1%. Тобто, бетторам не доводиться перевіряти кожну позицію, як у деяких інших БК, де різниця в маржі часто перевищує 4%.

В лайві маржа на футбольні ринки варіюється в межах 5-6%. І лише на деякі позиції комісія підвищується до 7%. Найчастіше таке трапляється зі ставками на нижчі ліги. Тобто умови для ставок на футбол в Парі-матч досить пристойні. Тому й багато гравців обирають саме цього оператора.

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Як робити ставки на футбол в Парі-матч з мобільного

Багато гравців використовують мобільну версію і додаток для ставок на футбольні матчі в букмекерській конторі Парі-матч. І це дійсно зручно, можна ставити на футбол та інші види спорту з телефону. Щоб зробити ставку на футбол в Парі-матч додатку, або в мобільній версії, гравець робить рівно ті самі кроки, що й на головному сайті.

Він тисне на коефіцієнт, та активує ігровий купон. Після цього обирає тип парі та вводить суму. Якщо все вірно, то беттор тисне на кнопку реєстрації парі.

Як бачимо, досить зручний та простий інтерфейс мобільної версії. Він дозволяє клієнтам робити ставки на футбол, як кажуть, на ходу. Головне, щоб був доступний мобільний інтернет. Але з цим проблем зараз майже немає.

Якщо гравець хоче використати промокод Parimatch, він зможе це зробити як для футбольних, так і інших ставок в мобільній версії та на основному сайті.

Корисні поради для ставок на футбол в Парі-матч

Звісно, що всі беттори хочуть більше вигравати ставками на футбол та інші дисціпліни. Але одного бажання замало, потрібно володіти ефективними методами та стратегіями для ставок в лайві та прематчі. Розглянемо декілька з таких та дізнаємося в чому їх суть.

Додатня фора в лайві

Так буває, що одна з команд виграє з різницею в 2-3 м’яча. Але противник не здається, і продовжує створювати моменти. В цей момент коефіцієнти на плюсову фору команди, яка програє, досягає 3. Наприклад, програє команда з різницею 2 голи, а коефіцієнт на фору +2 вже перевищує 3. Але вона продовжує атакувати ворота противника, створює моменти. В такий момент і ставим на фору.

В чому плюси таких ставок? По-перше, команда, яка веде в рахунку з різницею в 2 і більше голів, часто заспокоюється і не намагається збільшити відрив. Звісно, мова не йде про "Барселону", чи "Аякс" в найкращі часи. Команда, яка програє намагається скоротити відставання та забити один або більше голів.

По-друге, навіть, якщо різниця не зміниться, ставка розрахується з коефіцієнтом 1. Тобто, гравцю повернуться гроші на баланс. І тільки якщо розрив збільшиться, ставка програє. Але й коефіцієнт ми обрали не нижче 3 з тим розрахунком, щоб отримати прибуток при багатьох подібних парі. Основний акцент робиться на виборі матчів та вірній оцінці гри. Дуже важливо, щоб андердог не здавався, а продовжував шукати шляхи до воріт суперника.

Одне з головних питань, які часто задають гравці: скільки ставити? Пропонуємо для початку стандартний флет, коли гравець виділяє до 4% від поточного банку. Тобто, кожного разу потрібно ділити банк на 25, щоб отримати розмір парі.

Тотал менше в лайві  

Для цієї стратегії ставок на футбол в Парі-матч знадобиться матч команд з невисокою результативністю. Ідея полягає в тому, щоб поставити на тотал менше 2,5 після швидкого голу будь-якої сторони. Шукаємо матчі в лігах з низькою результативністю – Греції, іспанської Сегунди, України, Португалії.

Обираємо матчі з коефіцієнтами на ТМ (2,5) після швидкого голу в першому таймі не менше 2,5. Фіксуємо мінімальну кількість моментів, та робимо ставки на футбол в Парі-матч. Добре, щоб команди влаштовувала нічия, або навіть і поточний рахунок. Зазвичай такий розклад виникає в матчах середняків, якім не особливо потрібні очки.

Знову ж таки виділяємо до 4% від поточного банку, як і в першому випадку. Не забуваємо, що якщо недоступний основний сайт, є дзеркало Парі-матч. Це альтернативний ресурс, на якому доступне введення і виведення коштів.  

Висновки

Ми дізналися, як робити ставки на футбол в Парі-матч. Побачили, що оператор пропонує дійсно вигідні коефіцієнти та багато варіантів для ставок. Можна здійснювати вхід в Парі-матч власний кабінет як на основному сайті, так і в мобільній версії.

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