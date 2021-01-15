 Додаток Парі-матч | Betting | Champion.com.ua
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Додаток Парі-матч

Сьогодні 18:12 592 0
Як завантажити додаток Парі-матч на свій смартфон. Особливості додатків для різних платформ. Можливості мобільних програм для беттінга від букмекерської контори Парі-матч
Додаток Парі-матч
Додаток Парі-матч

Букмекерська контора Парі-матч постійно турбується про своїх клієнтів, і пропонує їм корисні інструменти для ставок. Серед таких виділимо додаток Парі-матч. Він дозволяє користуватися всіма функціями, доступними на основному сайті оператора. Дізнаємося, як завантажити та встановити програму на смартфон.

Як встановити додаток Парі-матч?

Знайти посилання на мобільну програму букмекера можна на основному сайті та в мобільній версії. Простішим видається другий варіант, бо установчий файл одразу завантажується не телефон, на який потім і відбудеться установка програми.

Заходим у мобільний сайт, та одразу знаходимо посилання, щоб скачати Парі-матч додаток.

В процесі встановлення додатку Парі-матч, можливо, зявиться питання, чи довіряє користувач цьому додатку. Потрібно лише встановити галочку погодження . Після цього програма повністю встановиться на телефон.

Власники «яблучних» телефонів заходять в магазин Apple store та завантажують файл звідти. Встановлення проходить так само. Власне й сам додаток IOS нічим не відрізняється від варіанту Android.

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Можливості додатку Парі-матч

Що ж особливого й корисного є в мобільній програмі від букмекера Парі-матч? З першого погляду, нічого особливого і немає. Але при більш детальному знайомстві ми знайдемо корисні опції, хоч вони й не одразу помітні. Наприклад, є кнопка для нагадування важливих подій у вигляді дзвіночка. Коли гравець тисне на зірочку, додаючи матч в «Вибране», він ще й активує звуковий сигнал. Таким чином беттор почує, коли починається поєдинок.

Як бачимо, внизу розташовані кнопки, за допомогою яких беттор переходить до топових матчів, та подій в лайві. В правому нижньому куту відображається баланс, тобто гравець точно знає, на яку суму він розраховує саме зараз.

Дізнатися, як розраховані ставки, та які купони ще в грі можна у власному кабінеті. Тиснемо на кнопку «Мої ставки» та знаходимо повну інформацію. Можна зрозуміти, які події зіграли, а які – ні. Досить корисний функціонал, яким користується багато користувачів додатку Парі-матч.

Функціональна кнопка знаходиться посередині. Якщо натиснути на неї, то беттор переходить до інших важливих розділів:

  • Фінансових операцій;
  • Віртуального спорту;
  • Казино;
  • Бонусів;
  • Тв ігор.

Як робити ставки в додатку Парі-матч? Дуже просто. Спочатку гравець обирає варіант ставки до матчу, чи під час гри: лінія і Live. Далі він шукає потрібну дисципліну, турнір та матчі. Потім переходить в розпис та тисне на коефіцієнт:

Зверніть увагу, що коефіцієнти виділені різними кольорами. Це означає, що падаючі коефіцієнти виділені червоним, зростаючі – зеленим. Для багатьох поєдинків букмекер Парі-матч пропонує посилання на прямі трансляції матчів. І, що дуже важливо, бетторам доступні матчі Ліги чемпіонів та інших топових змагань.

У кожного розпису є фільтр подій. Можна обирати тип ставки- фори, тотали, ринки на окремі тайми, сети чи періоди. Якщо беттор визначився, він тисне по коефіцієнту, активується ігровий купон. Далі в додатку Парі-матч беттор обирає тип парі та вказує суму. Після цього підтверджує свій вибір. Тобто процедура стандартна, і у клієнтів не повинно виникнути ніяких труднощів.

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Акції в додатку Парі-матч

Цілком логічно, що користувачі мобільного додатку Парі-матч отримують доступ до тих же акцій і бонусів, що й на основному сайті оператора. Дізнаємося про кращі з них.

Кешбек 15% для ставок на CS:GO. Для гравців, які ставлять на кіберспорт, оператор запропонував спеціальну акцію. Якщо ставити не менше 5 $  на матчі CS:GO з мінімальним коефіцієнтом 1,5, то можна отримати 15% кешбеку від суми парі. Така пропозиція діє певний термін, вказаний в мобільному додатку Парі-матч та на основному сайті букмекера.

Кешбек 20% для ігор в ТВ Бет. Ще один приємний подарунок на офіційному сайті Parimatch та в мобільному додатку оператора. Якщо гравець підтримує участь в акції, він отримає кешбек 20% від програних ставок в іграх ТВ Бет.

Бонус при реєстрації для гравців казино. Якщо клієнт тільки зареєструвався на сайті Парі-матч, він має право на вітальний бонус казино. Після поповнення рахунку беттор отримує 100% від депозиту, але не більше 100 $. На другий депозит беттор отримує до 150 $, що становить 50% від переводу. На третій депозит беттор отримує до 250 $, і це 125% від поповнення.

Якщо порахувати весь бонус, то максимум новачок зможе отримати 500  $. Мінімальний бонус становить 10 $. При внесенні коштів потрібно вставити промокод Паріматч. І все це можна зробити в мобільному додатку Парі-матч.

Фінансові операції в мобільному додатку Парі-матч

Вище ми казали, що клієнтам букмекерської контори Парі-матч доступні всі можливості для поповнення рахунку та зняття. Оскільки Парі-матч – це українська компанія, то для клієнтів доступні гривні при розрахунках. Як правило, гравці обирають картки Visa чи Mastercard. Це найпростіший варіант.

Але в мобільному додатку Парі-матч доступні й інші популярні фінансові системи:

  • Webmoney;
  • Qiwi;
  • Scrill;
  • Neteller;
  • Мобільні оператори.

Щоб здійснити платіж, беттор заходить в фінансовий розділ та обирає систему. Потім прописує бажану суму та здійснює платіж. І що важливо, всі транзакції проводяться без комісії та майже миттєво.  Мінімальна сума для поповнення – 5 грн., для зняття – 10 грн. Такі самі ліміти діють і в на основному сайті букмекера Парі-матч.

Служба підтримки та відгуки клієнтів

Для зв'язку з службою підтримки необхідно зайти в меню «Контакти». В поле необхідно вказати тему питання (ставки, поповнення рахунку, зняття грошей, використання бонусів і т.д.). Далі в поле «Текст запиту» слід прописати питання і натиснути на кнопку «Відправити».

Переважають позитивні думки гравців про можливості програм для ставок. Беттори відзначають простий інтерфейс і доступність до фінансових операцій і прямих трансляцій матчів.

Позитивні думки клієнтів про функціональні можливості додатку Парі-матч. Вони відзначають оперативність при укладанні парі в лайв і прематчі.

Висновки

Ми познайомилися з особливостями додатку Парі-матч. Перевагою програми для ставок є безперервний зв'язок з сервером. Доступ до особистого кабінету забезпечується завжди. Гравці ставлять, не турбуючись. Також ми дізналися,  які бонуси дає додаток.

Відсутність важкої графіки забезпечує високу швидкість роботи програми. Оперативність реєстрації ставок дозволяє гравцям комфортно робити ставки як до початку матчів, так і під час його.

Мінусом є  доволі тривалі очікування при переході з одного розділу в інший. У майбутньому, можливо, цей недолік зникне.

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