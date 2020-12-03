Що означає дзеркало 1xbet, в яких ситуаціях воно потрібно, так як його знайти. Чи існує мобільне дзеркало 1Хбет. Як виконувати фінансові операції на дзеркальній копії відомої букмекерської контори

1xbet – це відомий букмекер, який розпочав свою онлайн діяльність в 2007 році. Якщо клієнт живе в певній країні, у нього можуть виникнути проблеми з доступом у власний кабінет. Для вирішення цієї проблеми створюється кілька дзеркал 1xbet щодня. Цей метод значно покращує роботу бетторам, вони без проблем роблять ставки в букмекерській конторі 1xbet.

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Що таке робоче дзеркало 1xbet?

Чи найчастіше це питання задають беттори. Насправді, дзеркало 1xbet – це такий же сайт компанії, тільки з іншою назвою. Причому, назва кожен раз різна, бо старі дзеркала блокуються, а замість них з’являються нові. Тобто, це точна копій офіційного сайту 1xbet. Якщо ми перейдемо на такий ресурс, то не знайдемо жодної відмінності. Це такий же інтерфейс, з синім фоном і звичними кнопками та розділами:

Доступ до 1xBet за допомогою дзеркальних посилань подібний до звичайного способу доступу до веб-сайту, де ви вводите URL-адресу сайту в адресному рядку.

Чому блокується основний сайт 1xBet?

Багато залежить від законодавства країни, в якій працює букмекер та активності інтернет провайдерів. Що стосується України, то таких жорстких заборон ніби немає. Клієнти більш-менш стабільно попадають на ресурс та роблять ставки. Але іноді трапляється проблеми з доступом, і тоді на допомогу приходить дзеркало 1xBet.

Звісно, є досить багато країн, в яких сайти букмекерів активно блокуються. В таких випадках без альтернативних ресурсів не обійтися. Тому гравець повинен мати це на увазі, щоб не попасти в неприємну ситуацію.

Для чого потрібне дзеркало 1xBet?

Це питання задають новачки, які ще не стикалися з блокуванням основного ресурсу. Типова ситуація, коли людина хоче поповнити ігровий рахунок, або створити заявку на виведення коштів, чи зробити ставку. У момент виконання транзакції доступ до кабінету втрачається, і не вдається завершити її. Природно, гравець буде шукати альтернативний спосіб підключитися до особистого кабінету.

Теж саме і з іграми казино: рулетками, покером, іншими картковими іграми. Бетторам потрібен безперервний доступ до сайту. А оскільки 1хбет ресурс іноді блокується, то і запит на актуальне і робоче дзеркало 1xbet буде зберігатися довго.

Як зареєструвати рахунок в дзеркалі 1xBet?

Є чотири способи зареєструвати рахунок 1xBet:

В один клік;

За номером телефону;

Електронною поштою;

Соціальними мережами.

Тобто, клієнтам доступні такі самі способи створення власного кабінету, як і при реєстрації на основному сайті 1xbet.

В один клік. Цей метод є найпростішим із чотирьох. Потрібно лише вибрати свою країну та валюту, Після подання заявки оператори попросять пред'явити документи, що посвідчують особу.

За номером телефону. Цей метод дуже схожий на реєстрацію в один клік; однак ще потрібно надати 1xBet номер телефону та вибрати бажану валюту. Після заповнення двох полів потрібно натиснути кнопку "Зареєструватись", і обліковий запис буде створено.

Електронною поштою. Реєстрація електронною поштою вимагає більш детальної інформації. Потрібно вказати особисті дані: як електронну пошту, ім’я, прізвище, вибрати валюту та номер телефону.

Через соціальні медіа. Можна вибрати реєстрацію, скориставшись популярними соціальними медіа. Гравці з обліковими записами в соціальних мережах, серед яких Telegram, Google+ мають можливість використовувати особисті дані для свого аккаунту 1xBet. Також буде запропоновано вибрати валюту.

Яким дзеркалам 1xbet можна довіряти?

Досить логічне питання. Якщо звернутися в службу підтримки компанії по електронній пошті або іншим каналам, отримаєте посилання на клон сайту. Це абсолютно надійний варіант. Людина авторизується під своїми особистими даними, виконує фінансові транзакції, ставить, грає в покер та інші ігри казино на дзеркалі 1хБет. Є сайти партнери 1хБет, а також канал Телеграм, де легко знайти надійні посилання на альтернативні джерела.

Не варто випробовувати долю і користуватися сумнівними джерелами. Адже можна знайти шахрайські проекти. І тоді особисті дані потраплять третім особам.

Мобільні дзеркала 1хБет

Якщо людина часто користується мобільним сайтом 1xbet, буде потрібно мобільне дзеркало. Не має значення платформа - Android або IOS, алгоритм пошуку той самий. Беттор отримує те ж посилання, що і в комп'ютері. Іноді цей варіант краще, так як мобільна версія швидше комп'ютерної.

Де шукати/скачати дзеркала 1хБет?

Коли офіційний сайт букмекера доступний, рекомендуємо відвідати розділ, де описуються всі способи обходу блокування. Натискаємо на значок у вигляді замку в лівому верхньому кутку, і потрапляє на наступну сторінку:

Для пошуку дзеркала 1xbet, що працює на сьогодні годяться програма 1XBET ACCESS і офіційний канал телеграм.

1XBET ACCESS

Встановіть програму 1XBET ACCESS на комп'ютер, і вона буде генерувати актуальні посилання на дзеркала 1хБет. Посилання на інсталяційний файл зроблено синьою кнопкою. Тиснемо по ній, і програма встановиться протягом 10 секунд. Залишається лише перейти за посиланням. Ми перевірили, посилання на дзеркала з'являються по кілька за в день, а то й частіше. Всі вони робочі.

Додаток телеграм

Ще один хороший спосіб знайти копії 1ХБет - в офіційна група в Телеграмі. На сторінці букмекера з різними способами обходу блокування знаходимо відповідний підрозділ. Підписавшись на канал, беттор завжди отримає доступ до актуальних дзеркал 1XBET. Більш того, він зможе спілкуватися з операторам

Служба підтримки

Внизу основної сторінки є розділ "Контакти". У ньому вказані адреси електронної пошти технічної підтримки, а також телефон гарячої лінії. Дзвінок безкоштовний, а відповіді на електронне звернення приходять протягом півгодини.

Це рішення використовують багато клієнтів, і стверджують, що це найлегший спосіб знайти робоче дзеркало 1xbet.

Ставки на дзеркалі 1xbet

Досить часто гравці з невеликим досвідом цікавляться, чи є принципова різниця між ставками на основному сайті та на його копії. Одразу скажемо, що ні. Не важко порівняти коефіцієнти на цих платформах, щоб зробити однозначний висновок: по кількості ринків, коефіцієнтам та іншим параметрам ніякої різниці немає.

Якщо ми зараз перейдемо на будь-яке дзеркало 1xbet, то не побачимо жодної відмінності. Так само в лінії є конструктор ставок, статистика, онлайн результати, та посилання на прямі трансляції:

Фіксуємо той самий інтерфейс та набір розділів і кнопок. Зверніть увагу, що ніяких відмінностей немає. Навіть присутній прогноз погоди в день матчів, до якого звикли всі клієнти букмекерської контори 1xbet.

Щоб зробити ставку на дзеркальній копії 1Хбет, беттор повинен зробити ті ж самі кроки. Тобто, обрати матч та натиснути по коефіцієнту навпроти потрібної позиції. В ігровому купоні беттор обирає тип парі, та вказує суму ставки. Оформлення купону, знову ж таки, звичне, без ніяких незвичностей.

Скажемо одразу, що на 1xbet Україна також можна робити ставки з промокодом, та відігрівати вітальний бонус. Дехто з гравців переживає, чи зарахуються бонусні ставки, зроблені на дзеркалі. Так, зарахуються, аналогічно, як це відбувається на основному інтернет ресурсі букмекера.

Фінансові операції

Цілком логічними є питання про фінансові операції на дзеркалі 1хбет. Більше вього клієнтів цікавить безпечність платежів. Скажімо одразу, що якщо все це робити на "легальних" дзеркалах, знайденими з надійних джерел, то все буде добре. Гравці вчасно отримують кошти на власний рахунок, та переводять їх на електронні гаманці та банківські картки.

Клієнтам доступні ті ж самі платіжні системи та валюти, що й на основному сайті. З популярних систем згадаємо наступні:

Visa;

Mastercard;

Webmoney;

Qiwi;

Мобільні перекази;

Банківські перекази.

Дізнатися про всі доступні системи можна на дзеркалі букмекера в розділі "Платежі". Знову ж таки, звичний для 1Хбет інтерфейс, де гравцям все зрозуміло і легко обрати оптимальний варіант для переказів.

Висновки

Ми дізналися, що таке дзеркало 1xBet, де його шукати, та як робити ставки з його допомогою. Як бачимо, ніяких складнощів немає, процедура така ж сама, як і на сайті оператора. Єдине, що повинен врахувати клієнт – посилання на копії сайту потрібно знаходити в надійних джерелах.