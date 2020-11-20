 Огляд Melbet: основні особливості букмекера | Betting | Champion.com.ua
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Огляд Melbet: основні особливості букмекера

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Короткий огляд БК Melbet, опис его особливостей та позиції на ринку.
Огляд Melbet: основні особливості букмекера
мелбет огляд

Наш огляд Melbet ми розпочнемо з короткого опису цього контрагенту. Букмекерська контора Мелбет розпочала роботу в Росії у 2012 році. Компанія діє на ринку цілком легально, приймаючи ставки через систему Першого ЦУПІС. Якщо ви пройшли реєстрацію у Melbet, то вам також потрібно завести обліковий запис у зазначеній системі. З кожного виграшу ви будете сплачувати податок. Натомість ви отримуєте гарантію прозорості взаєморозрахунків із букмекером.

БК Мелбет юридично ніяк не пов’язана з однойменною міжнародною конторою, яка діє в онлайн-просторі із доменом «.com». Офіційний сайт Melbet може бути заблокований, в такому випадку скористайтеся дзеркалом для того, щоб оминути заборону. 

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Характеристика компанії

Попри те, що БК Мелбет діє на ринку порівняно недовго, вона встигла заробити репутацію надійного партнера. За деякими даними, цей букмекер входить до 15 найпопулярніших контор в Росії. Однак компанія зацікавлена і в інших ринках, зокрема в українському.

БК Мелбет буде цікава новачку з декількох причин. Це ліцензійний букмекер, цей факт дає додаткову гарантію на отримання виграшу та прозорий розрахунок ставок. Також новачок може претендувати на привітальні фрібети та інші бонуси. Можливість скачати ПО Мелбет дозволить грати будь-де, не втрачаючи при цьому високу швидкість обробки даних. Все це дає змогу почати гру на ставках у максимально комфортних умовах.

Melbet линия

Огляд лінії букмекера та умови прийому ставок

Ця контора може запропонувати середній за рівнем охоплення «кошик» спортивних подій. Лінія букмекера Мелбет включає 25-30 позицій, серед яких є як класичні, наприклад, футбол, волейбол, хокей, баскетбол, так і специфічні. В рамках огляду лінії ставок на спорт Мелбет також варто зазначити, що на цьому майданчику ви можете побитись об заклад стосовно події у світі кіберспорту.

Огляд Melbet був би неповним, якщо б ми не згадали про рівень коефіцієнтів та маржинального доходу. Як і більшість БК з офіційною ліцензією, ця компанія встановлює ці показники більш-менш відповідно до середнього, ринкового рівня. Маржа на Мелбет складає від 3 до 8% в залежності від масштабів події.

Огляд БК Melbet: взаєморозрахунки із букмекером

Ця контора дає можливість вести розрахунки у російських рублях, доларах чи євро на вибір користувача. Розмір мінімальної ставки у БК Melbet коливається у межах 1 євро, тобто 33 гривень. Розмір максимальної виплати складає 10,5 тисяч євро. Для взаєморозрахунків можна використовувати як звичайні банківські системи, так і онлайн-аналоги, зокрема WebMoney та «Яндекс. Гроші».

В рамках огляду Melbet відмітимо, що резиденти РФ, які користуються послугами цієї компанії, мають сплачувати 13% податку з кожного виграшу. Якщо ви граєте, наприклад, з України, вам це робити непотрібно. При реєстрації в Melbet вкажіть рахунок, який будете використовувати для трансферів, а також валюту.

Бонуси букмекера та умови їх надання

В першу чергу варто зазначити, кожна акція від букмекера має власний перелік додаткових правил використання грошей, отриманих у якості заохочення. Завжди детально аналізуйте цей пункт перед тим, як погодитись на активацію бонусу.

Огляд Melbet у розрізі промо-компанії букмекера ми почнемо із вітального заохочення. Його користувач отримує в першу чергу. Для того, щоб вам був зарахований бонус за перший депозит Melbet, потрібно підтвердити переказ коштів на ігровий рахунок у розмірі 100 рублів, тобто 35 гривень. На ваш додатковий «гаманець» буде зарахована така ж сума. Максимальний розмір заохочення складає 15 тисяч рублів. Щоб відіграти привітальні фрібети, потрібно проставити всю суму цілком 20 разів на ставки типу «Ординар» із коефіцієнтом не менше ніж 1,5.

Далі йде акція під назвою «Точний удар». В рамках цього промо користувач має можливість отримати боксерські рукавиці з автографом амбасадора БК Роя Джонса. Щоб прийняти участь в акції, вам знадобиться фірмовий софт від компанії. Не потрібно шукати ніякі сайти для скачування ПО, переходьте на офіційну сторінку Мелбет, тут натисніть на значок Android чи iOS, щоб потрапити у відповідний розділ. Просто завантажте софт, після чого автоматично будете зареєстровані в акції.

Окрім цього, на офіційному сайті Melbet часто трапляється інформація стосовно заохочень за ставки на кіберспортивні події. Щоб отримати такий бонус, потрібно лише побитись об заклад стосовно конкретного матчу. За це ви отримаєте, наприклад, додатковий відсоток до виграшу, якщо ставка буде вдалою.

мелбет регистрация

Огляд Melbet: реєстрація на майданчику

Для того, щоб почати гру на ставках, потрібно спершу створити обліковий запис. Користувачам, наприклад, з України, непотрібно «прив’язувати» акаунт в особистому кабінеті на базі Першого ЦУПІС, а ось росіянам це зробити дуже важливо.

Форма реєстрації у Melbet доступна з офіційного сайту. Вам буде запропоновано декілька варіантів проходження процедури, зокрема такі: «В 1 клік», «За номером телефону», «За e-mail», «Через соціальні мережі». У всіх випадках при реєстрації потрібно обрати тип валюти. Якщо у вас є промокод Melbet, впишіть його у відповідну строку при заповненні анкети. Для того, щоб отримати код на бонус від контори, шукайте інші огляди Melbet, статі від блогерів, промо-матеріали та записи у соціальних мережах.

Блокування сайту

В Росії букмекер Melbet працює цілком легально, проте в інших країнах цей майданчик може бути заборонений. Це залежить від політики уряду. Щоб увійти на нього, користуйтесь дзеркалом Мелбет, це копія офіційного сайту із повним доступом до всього контенту. Якщо ви не змогли знайти таку сторінку, активуйте сервіс VPN, що дозволить оминути блокування.

Відгуки про Melbet

Перед тим, як обрати майданчик для ставок на спорт, дуже важливо дізнатись правдиві коментарі про нього. Без них огляд Melbet був би неповним. Ось деякі відгуки:

Мені цей букмекер подобається. Пройти веріфікацію вдалось за декілька днів, хоча я читав про те, що на це може піти до місяця часу. З особливостей можу відмітити дуже жорстку політику, блокують навіть за малу підозру у створенні та грі з декількох акаунтів.

Граю на Мелбет вже півроку. Гарний майданчик для тих, хто ставить «час від часу», не замахуючись на великі виграші. Подобається невисокий рівень маржі, десь 4-5% в середньому, та багатий вибір напрямків для ставок.

Висновки

Букмекер Мелбет здатен зацікавити декілька груп потенційних беттерів. Це новачки, які тільки починають знайомитись з сферою беттінгу, та гравці з помірною стратегією. Ця контора не може запропонувати найбільшу за обсягом лінію, тому професіонали, які намагаються максимально диверсифікувати власні «кошики», скоріше за все оминуть увагою цей майданчик. Проте свою аудиторію цей букмекер все ж має. Якщо ви збираєтесь почати гру на ставках саме тут, скористайтесь можливістю отримати вітальний бонус та обов’язково завантажте фірмовий софт для участі в акції «Точний удар».

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