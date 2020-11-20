 Букмекерська контора 1xBet: огляд | Betting | Champion.com.ua
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Букмекерська контора 1xBet: огляд

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Аналіз букмекерської контори 1xBet із основними позиціями та бонусами.
Букмекерська контора 1xBet: огляд

Букмекерська контора 1xBet розпочала роботу у сфері беттінгу ще у 1997 році. Їй належала ціла мережа салонів з ігровими автоматами, було відкрито кілька офісів в Росії. У 2011 році компанія вийшла в онлайн. Зараз це один із найбільших букмекерів на ринку РФ, також компанія веде свою діяльність і в інших країнах СНД, зокрема в Україні. З нашого огляду букмекерської контори 1xBet ви дізнаєтесь про особливості цього майданчика, останні актуальні промо-акції, отримаєте поради щодо реєстрації та поповнення рахунку. Цей матеріал також буде корисний і нерезидентам РФ. Ви можете грати на 1xBet в Україні, для чого достатньо знайти актуальне дзеркало.

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Короткий опис майданчику

Ми почнемо огляд букмекерської контори 1xBet з характеристики цього ресурсу. В першу чергу варто відзначити, що це офшорна БК. У неї є ліцензія для здійснення діяльності у сфері беттінгу та азартних ігор, але видана вона Урядом Кюрасао. Офіційний сайт 1xBet переведений на 36 мов. Взаєморозрахунки можна вести у національній валюті, або у євро чи доларах. Крім «класичних» напрямків у беттінгу, на сайті ви знайдете й інші. Казино та кіберспорт в 1xBet також популярні.

1xbet офіційний сайт

Охоплення лінії і спортивних подій

Згідно із неофіційною статистикою, «кошик» позицій, доступних беттерам на майданчику 1xBet, включає понад 1000 різних матчів, гонок, боїв і тд. Ви можете зробити ставку як у короткостроковому періоді, так і у довгостроковому. Букмекерська контора 1xBet пропонує парі на події регіонального та міжнародного рівня. На сайті є всі основні різновиди ставок. Для того, щоб укласти перше парі, потрібно пройти реєстрацію в 1xBet, поповнити свій рахунок, активувати промокод 1xbet, якщо він у вас є, після чого оформити тікет.

Взаєморозрахунки із букмекером

Розмір мінімальної ставки у букмекерській конторі 1xBet становить 2,5 гривні. Щоб отримати кошти на свій рахунок у банку, вам потрібно мати як мінімум 2 євро на ігровому «гаманці», або еквівалент цієї суми у національній валюті. Виведення грошей із 1xBet здійснюється протягом декількох днів з моменту реєстрації відповідної заявки.

Для взаєморозрахунків із букмекерською конторою 1xBet доступні такі варіанти: банківські карти систем VISA, MC; служби інтернет-банкінгу, зокрема Приват24; електронні гаманці, в тому числі міжнародні; мобільні рахунки популярних операторів стільникового зв'язку. Після активації заохочення, зокрема промокоду від букмекерської контори 1xBet, вам буде доступна оплата ставки за рахунок бонусних коштів.

Актуальні промо-акції

Перелік бонусів від 1xBet оновлюється на постійній основі. Серед усіх актуальних промо можна виділити такі:

  • Бонус за перший депозит. Перекажіть на рахунок на менше ніж 100 гривень, щоб отримати ще стільки ж у якості заохочення. Максимальна сума привітального бонусу від 1xBet становить 3 тисячі гривень у якості фрібетів.
  • «Щаслива п'ятниця» і «Середа – множимо на 2». Поповнивши свій рахунок на мінімальну суму у ці дні, ви отримаєте бонус, аналогічний вітальному. Максимальний розмір заохочення – 100 євро.
  • «Щасливчик дня». Щодня букмекерська контора 1xBet розігрує 500 промобалів серед користувачів ресурсу.
  • «Експрес дня». Отримайте підвищений відсоток виграшу по лінії із декількох ставок, уклавши парі на «гарячі» позиції.

Крім цього, букмекерська контора 1xBet пропонує можливість стати її партнером, щоб отримати дохід від рефералів, або ж увійти в VIP-клуб. В такому випадку беттер може розраховувати на кешбек до 10% із суми всіх програшних ставок на ресурсі.

Також на майданчику діють промокоди. Це спеціальне одноразове заохочення, яке потрібно використати при реєстрації або оформленні ставки. Актуальний промокод 1XBET на сьогодні – Rbbonus. З ним ви отримаєте те саме вітальне заохочення, описане вище.

1xbet бонуси

Реєстрація на майданчику

Перед тим, як ви зможете перейти до ставок, потрібно спочатку створити обліковий запис. Форма реєстрації знаходиться на офіційному сайті 1xBet. Ви можете вибрати один із варіантів проходження процедури:

  • «У 1 клік». Просто впишіть актуальний промокод 1XBET на сьогодні, а потім натисніть «Зареєструватися».
  • «Через». В цьому випадку потрібно вписати код підтвердження, який прийде на пристрій в СМС.
  • «По e-mail». Заповніть кілька полів анкети, після чого пройдіть верифікацію за посиланням із листа.
  • «Через соціальну мережу». У цьому випадку дані вашої сторінки, наприклад, у Facebook, будуть «прив'язані» до облікового запису на букмекерській конторі 1xBet.

При реєстрації обов'язково виберіть той тип валюти, в якому ви будете вести взаєморозрахунки. Вхід у 1xBet здійснюється на головній сторінці сайту, форма знаходиться поруч з пунктом «Реєстрація».

Загальні правила участі у промо-акціях

Після того, як Беттер отримав заохочення від букмекерської контори 1xBet, він повинен відіграти його. Перед активацією бонусу обов'язково прочитайте правила акції, там буде пункт під назвою «вейджер». Цифра поряд з ним означає те, скільки разів слід проставити повну суму заохочення для того, щоб вивести її на реальний рахунок беттера. Одночасно у вас може бути активований тільки один бонус. Відіграйте попередній перед тим, як оформити наступний.

Щоб вивести кошти заохочення, їх потрібно використовувати для оформлення тільки конкретних ставок. Найчастіше це парі типу «Ординар» або «Експрес» з певним коефіцієнтом. Бонуси на ставки, наприклад, у кіберспорті та казино 1xBet відрізняються. Щоб отримати доступ до азартних ігор на майданчику, потрібно створити другий обліковий запис.

Казино і кіберспорт 1xbet

Доступ до сайту букмекерської контори 1xBet заблокований

Оскільки ця площадка надає свої послуги по офшорній ліцензії, в деяких країнах доступ до ресурсу компанії обмежений. В Україні сайт відкривається без проблем, але з автоматичною переадресацією на національну версію. В Росії доведеться використовувати дзеркало 1xBet. Це копія офіційного ресурсу із повним доступом до всього контенту майданчика. Інформацію про актуальне дзеркало 1xBet можна знайти в соціальних мережах, на тематичних сайтах або у блогах беттерів.

Є й інші методи для обходу блокування, наприклад:

  • VPN, як у вигляді програми, так і в якості плагіна.
  • Програма від букмекера.
  • Браузери з анонімайзером.

Перед тим, як увійти в особистий кабінет на 1xBet, використовуючи VPN або дзеркало офіційного сайту, переконайтеся в тому, що цей майданчик не є фішинговим ресурсом.

Висновки

Букмекерська контора 1xBet міцно зайняла позицію якщо не лідера, то однієї з найкращих майданчиків для ставок на спорт в країнах СНД. БК може запропонувати аудиторії кілька вигідних бонусів, велику лінію, постійну підтримку та збереження конфіденційності даних користувачів. Все це створює ареол безпеки навколо бренду. В результаті деякі мінуси, наприклад, низький середній рівень коефіцієнтів, вже не здаються значущими. У будь-якому випадку цей майданчик – хороший вибір для новачка. Якщо ви вирішили почати гру тут, обов’язково активуйте промокод та беріть участь у партнерській програмі.

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