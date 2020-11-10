Бонуси та акції букмекерської контори 1xbet. Кращі пропозиції на інтернет ресурсі контори. Як отримати вітальний бонус для ставок на спорт та ігор казино. Особливості їх отримання та відіграшу

Букмекерська контора 1xbet успішно розвивається, і пропонує хороші умови для ставок своїм клієнтам. Компанія проводить багато акцій та постійно вводить нові бонуси. Гравці отримують стартовий бонус 1Xbet та безліч інших цікавих пропозицій. Оцінимо найкращі акції букмекера, дізнаємося які вимоги повинні виконати гравці.

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Вітальний бонус 1xbet

Під час реєстрації кожен клієнт 1хБет може обрати вітальний бонус. Один для ставок на спорт, а інший - для ігор казино. В формі для реєстрації гравець обирає свій варіант. Також він може відмовитися від будь-якого бонусу.

Бачимо, що спортивний бонус 1Xbet дає максимальний приз 3000 гривень, а для казино максимум 1500 грн. + 150 фріспінів (безоплатних ставок). Беттор вже сам вирішує, який саме бонус він обирає. Можна взяти лише один.

Для ставок на спорт

Якщо гравець обрав вітальний бонус, то вінт отримує 100% від першого депозиту. Але щоб бонусні кошти потрапили на основний рахунок, гравець повинен виконати наступні умови:

Проставити 3 рази перший депозит;

Враховуються лише експреси з мінімум 3-ма подіями;

Мінімальний коефіцієнт для кожної позиції – 1,4;

Усі ставки потрібно зробити протягом 30 днів з моменту реєстрації.

На перший погляд, умови досить складні. Але ми дамо кілька порад, які дозволять на практиці досягнути мети, не втративши гроші на основному балансі. Вони такі:

Ставити потрібно на види спорту, в яких гравець добре розбирається;

Застосовувати ефективні фінансові стратегії: флет, критерій Келлі, фіксований процент від банку;

Не ставити догоном під час серії програшів та при від’ємному балансі виграшів та програшів;

Уникати ставок на явних фаворитів, коефіцієнти на яких явно занижені.

Перед тим, як робити ставки для вітального бонусу 1Xbet, беттор повинен визначитися з тими дисциплінами, в яких він добре розбирається. Також він повинен зробити вибір на користь лайв чи передстартових парі. Якщо беттор добре прогнозує події під час матчів, слідкую за певними тенденціями, він зможе робити вигідні ставки в лайві. Гравцям, яким більше до вподоби аналізувати статистику та розклади перед стартом ігор, краще робити ставки в прематчі.

Для казино

Для азартних гравців букмекер 1хБет пропонує вітальний бонус казино. При першому поповненні власного рахунку беттор отримає 100% на бонусний рахунок плюс 150 фріспінів. Максимальна бонусна сума становить 1500 грн. Щоб відіграти бонуси, потрібно проставити 35 раз перший депозит протягом 7 днів з початку активації бонусу. Максимальна ставка при відіграші вітального бонусу дорівнює 5 гривень.

Ми також радимо гравцям зосередитися на тих іграх, в яких вони мають більше виграшів. На сайті опубліковані ігри, які не враховуються при відіграші вітального бонусу: КЧ CS: GO, ГКЧ Dice, ГКЧ рулетка, ГКЧ Pokerlight, Lucky Wheel, Greyhound Racing, Monkeys , Африканська рулетка, Crown & Anchor, DerbyRacing, Рулетка , Balls49. Зважайте на цей факт, щоб не виникали питання при підрахунку відіграних коштів по цій бонусній програмі.

Вітрина промокодів

Напевно багато гравців чули, що на сайті букмекера 1хБет є вітрина промокодів. Це своєрідний магазин, в якому клієнти обмінюють бали на фрібети. Можна з впевненістю сказати, що це чи не найкращий бонус 1Xbet.

Розглянемо уважно основні пропозиції на вітрині промокодів:

Зверху знаходиться фільтр, за допомогою якого беттори вибирають типи фрібетів для ставок чи ігор в казино. В правому куті вказана кількість балів, яку потрібно набрати, щоб отримати купон. Заробити бали можна ставками на різні події. На сайті є формула, за якою рахуються ці бали.

Щоб вибрати, наприклад, фрібети для ставок на кіберспорт беттор тисне на кнопку з зображенням джойстика. Система запропонує такий набір купонів. Як бачимо, мінімальний коефіцієнт для ставок на кібердисціплини по кожному ігровому купону становить 1,8. І в кожному випадку потрібно набрати 50 балів. Майже такі умови і для інших фрібетів. Можна переконатися в цьому, якщо вибрати, наприклад, купони для ставок на класичний спорт:

Що дуже важливо, беттор може обрати фрібет для ставок як на одинари, так і на експреси для всіх популярних ігрових видів спорту. Саме в цьому і є цінність даного бонусу 1Xbet. Тому так багато гравців обирають фрібети на вітрині промокодів букмекерської контори 1хБет.

Кібер бонуси 1хбет

Для клієнтів, які часто ставлять на кіберспорт, букмекерська контора 1Хбет створила спеціальний набір бонусів. На сайті є навіть календар, за яким гравці обирають той чи інший бонус. За кожну участь гравець отримує кешбек – 10 чи 20% від поставлених коштів. Зверніть увагу на умови, які беттор повинен виконати, щоб отримати бонуси 1xBet. Перш за все, це стосується ставок. Зараховуються певні типи, як вказано на прикладі вище. Тобто, алгоритм дуже простий. Клієнт в один з днів обирає певну дисципліну, і ставить на одну з позицій, вказану в умовах для неї. Після цього на основний рахунок зараховується 10% чи 20% від ставки.

Це дуже ефективний метод залучення нових гравців для ставок на кібер спорт. Цей вид беттінгу стрімко розвивається, тому не дивно, чому так багато бонусів букмекер запропонував клієнтам. Але це ще не всі акції. Оператор запропонував іще декілька цікавих. Розглянемо їх.

Бонуси 1Хбет для казино

На сайті букмекера 1хБет є повноцінний розділ з онлайн казино, де клієнти грають в покер, блекджек, велика кількість ігрових автоматів і казино. Граючи в блекджек, можна взяти участь у змаганні, де можна виграти призові гроші.

За кожні 20 євро, вкладених в рулетку Live Casino Bonus, беттор отримує одне очко. Три гравця, які набрали найбільшу кількість балів, отримують шанс виграти грошові призи в кінці кожного тижня.

Щаслива п’ятниця і експрес дня

На сайті букмекера діє постійна акція "Щаслива п'ятниця". За умовами кожен клієнт, який вносить депозит у п'ятницю, отримує бонус в розмірі 100% від цього депозиту (до 100 євро максимум). Крім того, діє акція під назвою "Експрес дня". Кожного дня оператор публікує експреси. Якщо гравець виграє по одному з них, він отримає 10% бонус від виграшу.

Дуже хороший розділ на сайте 1XTOTO з тоталізаторами на популярні види спорту. Є також і кіберспорт. Варто гравцю вгадати 12 або 15 результатів матчів, і йому дістанеться хороший виграш.

Висновки

Ми проаналізували бонуси 1Xbet і переконалися, що дійсно хороші пропозиції як для новачків, так і для більш досвідчених бетторів. Особливо вразили бонуси для кіберспорту та вітрина з промокодами. Непоганий вітальний бонус та акції для ігор казино. Безумовно букмекерська контора 1Хбет приділяє багато уваги акціям та всіляко заохочує клієнтів скористатися пропозиціями на сайті чи в мобільному додатку оператора