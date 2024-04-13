Михайлюк допоміг Бостону розгромити Шарлот, Сакраменто Леня поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 15 матчів резулярного чемпіонату.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюк легко впорався з Шарлот. Українець вийшов у стартовому складі та провів на майданчику майже 34 хвилини, за які встиг набрати 8 очок та зробити 3 підбирання.

А Сакраменто Олексія Леня в домашньому матчі мінімально поступився Фініксу. Олексій також взяв участь у матчі своєї команди. На його рахунку 2 очка та 3 передачі.

НБА — регулярний чемпіонат

12 квітня

Вашингтон — Чикаго 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)

Філадельфія — Орландо 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)

Бостон — Шарлот 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 27:22)

Клівленд — Індіана 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)

Нью-Йорк — Бруклін 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)

Маямі — Торонто 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)

Мемфіс — Лейкерс 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)

Міннесота — Атланта 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)

Оклахома — Мілвокі 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)

Сан-Антоніо — Денвер 121:120 (32:31, 18:37, 27:32, 34:20)

Даллас — Детройт 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)

Голден Стейт — Нью-Орлеан 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)

Портленд — Х’юстон 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)

Кліпперс — Юта 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)

Сакраменто — Фінікс 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)