Команду з Кропивницького знято з Вищої ліги

Джерело - ФБУ.

Push-ЦДУ було знято з розіграшу Вищої ліги України з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Спочатку на сайті ФБУ зник профіль команди та всіх її гравців, а потім з’явилася офіційна заява про зняття. Причина — пропуск останнього баблу регулярного чемпіонату Вищої ліги.

Зазначимо, що за підсумками регулярної частини сезону команда з Кропивницького мала у своєму активі лише 5 перемог у 30 матчах та не претендувала на потрапляння в зону плей-оф.

У Фіналі восьми Вищої ліги візьмуть участь 8 кращих команд "регулярки". Вирішальні матчі сезону пройдуть з 19 по 21 квітня.