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Команду з Кропивницького знято з Вищої ліги

Сьогодні 18:43 125 0
Команду з Кропивницького знято з Вищої ліги
#Федерація баскетболу України

Джерело - ФБУ.

Push-ЦДУ було знято з розіграшу Вищої ліги України з баскетболу. 

Про це повідомила Федерація баскетболу України. 

Спочатку на сайті ФБУ зник профіль команди та всіх її гравців, а потім з’явилася офіційна заява про зняття. Причина — пропуск останнього баблу регулярного чемпіонату Вищої ліги. 

Зазначимо, що за підсумками регулярної частини сезону команда з Кропивницького мала у своєму активі лише 5 перемог у 30 матчах та не претендувала на потрапляння в зону плей-оф. 

У Фіналі восьми Вищої ліги візьмуть участь 8 кращих команд "регулярки". Вирішальні матчі сезону пройдуть з 19 по 21 квітня. 

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