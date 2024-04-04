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Флінн став третім гравцем в історії НБА, набравши 50 очок з лави запасних

Сьогодні 09:19 98 0
Флінн став третім гравцем в історії НБА, набравши 50 очок з лави запасних
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Захисник Детройта Малакі Флінн набрав рекордні в кар'єрі 50 очок з лави запасних у програшному матчі проти Атланти (121:113).

Це найбільша кількість очок, набраних з лави запасних в історії франшизи, яка перевершила 38 очок Річарда Гамільтона 7 лютого 2009 року. 

Цей показник виводить баскетболіста на друге місце за кількістю очок з лави запасних в історії НБА, поступаючись лише Джамалу Кроуфорду, який набрав 51 очко 9 квітня 2019 року, і робить його лише третім гравцем в історії ліги, хто перетнув 50 очок за цим показником. Нік Андерсон набрав 50 очок 23 квітня 1993 року.

Флінн, попередній рекорд якого у кар'єрі становив 27 очок, реалізував 18 з 25 кидків з гри та 9 з 12 з лінії. Він також зробив 6 підбирань, 6 передач і 6 перехоплень за 34 хвилини, що перебував на майданчику.

Малакі був 29-м загальним вибором Торонто Репторс на драфті НБА 2020 року. Його найрезультативнішим сезоном був дебютний рік, коли він набирав у середньому 7,5 очка за гру.

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