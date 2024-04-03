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Томпсон увійшов у топ-6 усіх часів НБА за реалізованими триочковими

Сьогодні 13:32 122 0
Томпсон увійшов у топ-6 усіх часів НБА за реалізованими триочковими
#NBA, #Клей Томпсон

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Голден Стейт Ворріорз Клей Томпсон після гри з Даллас Маверікс (104:100) вийшов на 6 місце в історії НБА за реалізованими триочковими кидками.

Гравець реалізував 2 з 8 триочкових, чим покращив загальний показник в своїй кар'єрі до 2451 очок. 

Томпсон піднявся на 6 позицію у списку кращих виконавців дальніх кидків НБА, обійшовши Кайла Корвера. Лідером рейтингу є Стефен Каррі з 3719 очками за кар'єру.

Топ-10 баскетболістів в історії НБА за реалізованими триочковими:

  1. Стефен Каррі – 3 719
  2. Рей Аллен – 2 973
  3. Джеймс Харден – 2 931
  4. Деміан Ліллард – 2 597
  5. Реджі Міллер – 2 560   
  6. Клей Томпсон – 2 451
  7. Кайл Корвер – 2 450
  8. Леброн Джеймс – 2 405
  9. Вінс Картер – 2 290
  10. Джейсон Террі – 2 282

Томпсон був обраний 11 піком у 1 раунді на драфті 2011 року в Голден Стейт. Загалом за кар'єру Клей зіграв 786 поєдинків. Точність триочкових гравця складає 41,3%.

У сезоні-2023/2024 Томпсон закинув 237 триочкових. Відсоток попадань становить 38,2%.

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