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Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму

Сьогодні 16:29 171 0
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
#NBA, #Кобі Браянт, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський перстень легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта за перемогу в фіналі Національної баскетбольної асоціації 2000 року було продано за рекордну суму.

Про це повідомляє Goldin у соцмережі X (колишній твіттер).

Каблучка пішла "з-під молотка" на аукціоні за 927 200 доларів. Попереднім рекордом був перший титульний перстень Білла Рассела 1957 року, який продали за $705 000 у 2021 році.

Зазначимо, що ця каблучка прикрашена 40 діамантами та виготовлена з 14-каратного золота. На лицьовій стороні розміщено логотип Лейкерс та напис чемпіони світу. На іншій стороні - ім'я Браянта та результат Лейкерс у сезоні - 67-15 у регулярці та 15-8 у плей-оф.

Чемпіонський титул, який Лейкерс завоювали у 2000 році, став для Кобі першим з п'яти. Лос-Анджелес переміг Індіану в шести іграх завдяки дуету Браянта та Шакіла О'Ніла, який став MVP фіналу.

Нагадаємо, що 26 січня 2020 року Кобі Браянт загинув в результаті авіакатастрофи. Легендарний гравець завершив кар'єру у 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, виступав за Лейкерс.

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