Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму

Чемпіонський перстень легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта за перемогу в фіналі Національної баскетбольної асоціації 2000 року було продано за рекордну суму.

Про це повідомляє Goldin у соцмережі X (колишній твіттер).

Каблучка пішла "з-під молотка" на аукціоні за 927 200 доларів. Попереднім рекордом був перший титульний перстень Білла Рассела 1957 року, який продали за $705 000 у 2021 році.

Зазначимо, що ця каблучка прикрашена 40 діамантами та виготовлена з 14-каратного золота. На лицьовій стороні розміщено логотип Лейкерс та напис чемпіони світу. На іншій стороні - ім'я Браянта та результат Лейкерс у сезоні - 67-15 у регулярці та 15-8 у плей-оф.

RECORD SALE FOR ANY NBA TITLE RING 🏀 💍



A 2000 Lakers Championship Players Ring, gifted by Kobe to his father Joe, has sold in our March Elite.



This is the same ring originally consigned to Goldin by the Bryant Family in 2013, & the new owner (NOT Joe Bryant) is our consignor. pic.twitter.com/ZaUD0PhRs4