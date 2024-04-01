Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський перстень легенди Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта за перемогу в фіналі Національної баскетбольної асоціації 2000 року було продано за рекордну суму.

Про це повідомляє Goldin у соцмережі X (колишній твіттер).

Каблучка пішла "з-під молотка" на аукціоні за 927 200 доларів. Попереднім рекордом був перший титульний перстень Білла Рассела 1957 року, який продали за $705 000 у 2021 році.

Зазначимо, що ця каблучка прикрашена 40 діамантами та виготовлена з 14-каратного золота. На лицьовій стороні розміщено логотип Лейкерс та напис чемпіони світу. На іншій стороні - ім'я Браянта та результат Лейкерс у сезоні - 67-15 у регулярці та 15-8 у плей-оф.

RECORD SALE FOR ANY NBA TITLE RING 🏀 💍



A 2000 Lakers Championship Players Ring, gifted by Kobe to his father Joe, has sold in our March Elite.



This is the same ring originally consigned to Goldin by the Bryant Family in 2013, & the new owner (NOT Joe Bryant) is our consignor. pic.twitter.com/ZaUD0PhRs4 — Goldin (@GoldinCo) March 31, 2024

Чемпіонський титул, який Лейкерс завоювали у 2000 році, став для Кобі першим з п'яти. Лос-Анджелес переміг Індіану в шести іграх завдяки дуету Браянта та Шакіла О'Ніла, який став MVP фіналу.

Нагадаємо, що 26 січня 2020 року Кобі Браянт загинув в результаті авіакатастрофи. Легендарний гравець завершив кар'єру у 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА (17 - поспіль), п'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі - MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри, з 1996 по 2016 рік, виступав за Лейкерс.