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Сакраменто Леня поступився Далласу, Маямі розгромив Портленд: результати матчів НБА

Сьогодні 10:08 101 0
Сакраменто Леня поступився Далласу, Маямі розгромив Портленд: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 29 на 30 березня було проведено 12 матчів регулярного чемпіонату НБА. 

Зокрема Сакраменто Олексія Леня вдома поступився Далласу. Українець взяв участь у матчі, записавши до свого активу 3 підбирання та 3 перехоплення. 

Регулярний чемпіонат НБА

30 березня

Вашингтон - Детройт 87:96 (20:23, 20:36, 35:21, 12:16)

Індіана - Лейкерс 109:90 (27:24, 27:25, 32:23, 23:18)

Орландо - Кліпперс 97:100 (19:23, 31:29, 27:33, 20:15)

Шарлотт - Голден Стейт 97:115 (17:26, 28:24, 26:39, 26:26)

Бруклін - Чикаго 125:108 (27:21, 20:31, 39:33, 39:23)

Клівленд - Філадельфія 117:114 (28:25, 29:30, 28:32, 32:27)

Маямі - Портленд 142:82 (29:19, 45:21, 33:23, 35:19)

Оклахома - Фінікс 128:103 (34:32, 36:27, 31:21, 27:23)

Сан-Антоніо - Нью-Йорк ОТ 130:126 (38:27, 36:30, 20:34, 27:30, 9:5)

Денвер - Міннесота 98:111 (26:33, 17:29, 21:25, 34:24)

Юта - Х’юстон 100:101 (23:13, 24:28, 25:28, 28:32)

Сакраменто - Даллас 103:107 (34:26, 26:25, 22:22, 21:34)

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