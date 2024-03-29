Призначені тренери збірних України з баскетболу 3х3 на 2024 рік

Джерело - ФБУ.

Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів збірних України з баскетболу 3х3, які виступатимуть у 2024 році на міжнародних змаганнях.

Про це інформують на сайті федерації.

Жіночі збірні

Національна збірна та збірна U-23 - Юрій Процюк

Збірна U-21 - Дмитро Неволін

Збірна U-18 - Ольга Алексейчик

Чоловічі збірні

Національна збірна та збірна U-23 - Володимир Холопов

Збірна U-21 - Володимир Журжій

Збірна U-18 - Ярослав Ковальов

Раніше стало відомо, що жіноча і чоловіча національні збірні України 3х3 у кваліфікації на ЧЄ зіграють 15-16 червня у Словаччині. Фінальна частина турніру проходитиме у австрійському Відні.

Затверджені тренери молодіжних збірних України на 2024 рік