Призначені тренери збірних України з баскетболу 3х3 на 2024 рік

Джерело - ФБУ.
Виконком Федерації баскетболу України затвердив головних тренерів збірних України з баскетболу 3х3, які виступатимуть у 2024 році на міжнародних змаганнях.
Про це інформують на сайті федерації.
Жіночі збірні
- Національна збірна та збірна U-23 - Юрій Процюк
- Збірна U-21 - Дмитро Неволін
- Збірна U-18 - Ольга Алексейчик
Чоловічі збірні
- Національна збірна та збірна U-23 - Володимир Холопов
- Збірна U-21 - Володимир Журжій
- Збірна U-18 - Ярослав Ковальов
Раніше стало відомо, що жіноча і чоловіча національні збірні України 3х3 у кваліфікації на ЧЄ зіграють 15-16 червня у Словаччині. Фінальна частина турніру проходитиме у австрійському Відні.