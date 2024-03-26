Атланта зробила історичний камбек в матчі проти лідера чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Атланта Хоукс зробила найбільший камбек у клубній історії в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостон Селтікс (120:118).

Хоукс вдалося виграти у Селтікс, поступаючись по ходу зустрічі у 30 очок. В поточному сезоні жодна команда не робила подібного.

В 21 сторіччі це лише шостий випадок камбеку після відставання у 30 і більше очок.

35 очок - Кліппер в матчі проти Візардс 25 січня 2022 року

35 очок - Кінгз в матчі проти Буллз 21 грудня 2009 року

32 очки - Селтікс в матчі проти Сперс 30 квітня 2021 року

30 очок - Репторз в матчі проти Маверікс 22 грудня 2019 року

30 очок - Лейкерс в матчі проти Маверікс 9 грудня 2022 року

30 очок - Хоукс в матчі проти Селтікс 26 березня 2024 року

WHAT A COMEBACK 😱



After going down 30 to the 1st-place Boston Celtics... the @ATLHawks come ALL THE WAY back to pull out the W!



▪️ Largest comeback in the NBA this season

▪️ Largest comeback in Hawks franchise history (since tracked in 1997-98) pic.twitter.com/QifjNHKAwO — NBA (@NBA) March 26, 2024

Зазначимо, що Бостон (57-15, кращий баланс в НБА) мав серію з 9 перемог і міг достроково забезпечити собі перше місце в Східній конференції у випадку перемоги над Атлантою.