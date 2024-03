Атланта зробила історичний камбек в матчі проти лідера чемпіонату

Атланта Хоукс зробила найбільший камбек у клубній історії в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостон Селтікс (120:118).

Хоукс вдалося виграти у Селтікс, поступаючись по ходу зустрічі у 30 очок. В поточному сезоні жодна команда не робила подібного.

В 21 сторіччі це лише шостий випадок камбеку після відставання у 30 і більше очок.

WHAT A COMEBACK 😱



After going down 30 to the 1st-place Boston Celtics... the @ATLHawks come ALL THE WAY back to pull out the W!



▪️ Largest comeback in the NBA this season

▪️ Largest comeback in Hawks franchise history (since tracked in 1997-98) pic.twitter.com/QifjNHKAwO