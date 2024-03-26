Головне
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії
Сьогодні 08:40 5643
Неминучість України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Сьогодні 13:25 106
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:30 2798
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Сьогодні 12:15 211
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Сьогодні 11:30 278
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 11:21 1025
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:51 408
Вдруге за добу Росія завдала удару по об'єкту спортивної інфраструктури
Сьогодні 08:16 429
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:14 3914
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 316
Прямі трансляції

Атланта зробила історичний камбек в матчі проти лідера чемпіонату

Сьогодні 13:13 105 0
Атланта зробила історичний камбек в матчі проти лідера чемпіонату
#Атланта, #рекорд НБА, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Атланта Хоукс зробила найбільший камбек у клубній історії в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостон Селтікс (120:118).

Хоукс вдалося виграти у Селтікс, поступаючись по ходу зустрічі у 30 очок. В поточному сезоні жодна команда не робила подібного.

В 21 сторіччі це лише шостий випадок камбеку після відставання у 30 і більше очок.

  • 35 очок - Кліппер в матчі проти Візардс 25 січня 2022 року
  • 35 очок - Кінгз в матчі проти Буллз 21 грудня 2009 року
  • 32 очки - Селтікс в матчі проти Сперс 30 квітня 2021 року
  • 30 очок - Репторз в матчі проти Маверікс 22 грудня 2019 року
  • 30 очок - Лейкерс в матчі проти Маверікс 9 грудня 2022 року
  • 30 очок - Хоукс в матчі проти Селтікс 26 березня 2024 року

Зазначимо, що Бостон (57-15, кращий баланс в НБА) мав серію з 9 перемог і міг достроково забезпечити собі перше місце в Східній конференції у випадку перемоги над Атлантою.

Коментарі ()
Популярне зараз
Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 1028
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 2798
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 5643
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 3914
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 14641
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 2298 1
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69984
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105686
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159392
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136819 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30009 2
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 29079