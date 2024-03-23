Михайлюк допоміг Бостону перемогти Детройт: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 23 березня відбулися 8 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон Святослава Михайлюка переміг Детройт (129:102). Українець набрав 3 очка, 2 підбирання та віддав 1 передачу за 15:43 ігрового часу.

Регулярний чемпіонат НБА

23 березня

Торонто - Оклахома-Сіті 103:123 (35:28, 21:35, 22:26, 25:34)

Детройт - Бостон 102:129 (34:32, 19:37, 30:35, 19:25)

Сан-Антоніо - Мемфіс 97:99 (30:18, 14:25, 24:28, 29:28)

Маямі - Новий Орлеан 88:111 (20:21, 22:25, 24:30, 22:35)

Міннесота - Клівленд 104:91 (25:20, 21:29, 26:17, 32:25)

Портленд - Кліпперс 117:125 (27:42, 26:28, 27:31, 37:24)

Голден Стейт - Індіана 111:123 (38:38, 29:28, 21:36, 23:21)

Лейкерс - Філадельфія 101:94 (24:23, 26:29, 25:24, 26:18)