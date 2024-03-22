Сакраменто з Ленем поступився Вашингтону: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 22 березня відбулися 7 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Регулярний чемпіонат НБА

22 березня

Вашингтон – Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

Український центровий Олексій Лень відіграв 8 хвилин та 37 секунд. За цей час він набрав два очки та здійснив чотири підбирання.

Орландо – Новий Орлеан 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

Мілвокі – Бруклін 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

Г'юстон – Чикаго 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Даллас – Юта 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

Денвер - Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

Фінікс - Атланта 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)