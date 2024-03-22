Головне
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:48 45149 13
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 576
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 399
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 907
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 566
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 718
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 6523
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 697
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Боснією і Герцеговиною
Сьогодні 00:28 1062
Збірна Польщі зіграє з Уельсом: розклад всіх фінальних пар плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:14 929
Прямі трансляції

Сакраменто з Ленем поступився Вашингтону: результати матчів НБА

Сьогодні 08:54 124 0
Сакраменто з Ленем поступився Вашингтону: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 22 березня відбулися 7 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. 

Регулярний чемпіонат НБА

22 березня

Вашингтон – Сакраменто 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

Український центровий Олексій Лень відіграв 8 хвилин та 37 секунд. За цей час він набрав два очки та здійснив чотири підбирання.

Орландо – Новий Орлеан 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

Мілвокі – Бруклін 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

Г'юстон – Чикаго 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

Даллас – Юта 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

Денвер - Нью-Йорк 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

Фінікс - Атланта 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк знову оновив рекорд України в стрибках із трампліну 7203 3
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 6523
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 19886 1
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 22966
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 45149 13
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24133
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10771 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56953 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159168
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14938
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97090
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34682 2