Бостон Михайлюка переміг Мілвокі, Сакраменто розгромив Тороно: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У ніч на 21 березня відбулися 8 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Регулярний чемпіонат НБА
21 березня
Детройт - Індіана 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)
Клівленд - Маямі 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)
Бостон - Мілвокі 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)
Торонто - Сакраменто 89:123 (27:32, 18:36, 20:31, 24:24)
Оклахома - Юта 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)
Голдент Стейт - Мемфіс 137:116 (33:32, 35:26, 40:32, 29:26)
Портленд - Кліпперс (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)
Фінікс - Філадельфія 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)