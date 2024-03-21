Головне
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 06:03 3264
Стало відомо, чи включив Ребров Циганкова в заявку збірної України на матч з Боснією
Сьогодні 09:40 199
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:15 246
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 276
Став відомий календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді
Вчора 22:44 512
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Вчора 21:45 17141
Розклад фінальної серії чемпіонату України
Вчора 21:23 316
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Вчора 18:33 629
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Вчора 18:23 23537
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Вчора 16:55 1884 1
Прямі трансляції

Бостон Михайлюка переміг Мілвокі, Сакраменто розгромив Тороно: результати матчів НБА

Сьогодні 08:04 167 0
Бостон Михайлюка переміг Мілвокі, Сакраменто розгромив Тороно: результати матчів НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У ніч на 21 березня відбулися 8 матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. 

Регулярний чемпіонат НБА

21 березня

Детройт - Індіана 103:122 (24:29, 28:34, 26:35, 25:24)

Клівленд - Маямі 104:107 (30:31, 27:30, 18:22, 29:24)

Бостон - Мілвокі 122:119 (33:28, 36:28, 32:27, 21:36)

Торонто - Сакраменто 89:123 (27:32, 18:36, 20:31, 24:24)

Оклахома - Юта 119:107 (31:25, 22:29, 29:26, 37:27)

Голдент Стейт - Мемфіс 137:116 (33:32, 35:26, 40:32, 29:26)

Портленд - Кліпперс (28:27, 22:33, 20:34, 33:22)

Фінікс - Філадельфія 115:102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх 17141
Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Боснія і Герцеговина - Україна: анонс і прогноз матчу півфіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 3264
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 23537
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 12445 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 2021
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 2569
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159089
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23839 7
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91559
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34653 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80916
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36075 1