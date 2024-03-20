Джерело - Чемпіон.

Український центровий Вестчестер Нікс Дмитро Скапінцев вдало зіграв у матчі регулярного чемпіонату G-ліги проти Репторс 905.

Зустріч завершилася з рахунком 134:106 на користь Лонг-Айленда. Скапінцев провів на майданчику 22 хвилини, набрав 20 очок, 10 підбирань, 4 передачі та 1 перехоплення.

Цього сезону Скапінцев у середньому набирає 9,5 балів, 6,4 підбирання та 3,0 передачі.

Раніше 25-річного гравця відсторонили від складу Нью-Йорк Нікс. Скапінцев став 9-м українцем, який зіграв у НБА. Всього він провів 2 матчі за Нью-Йорк - по 1 хвилині проти Мілвокі та Індіани. Результативними діями не відзначився.