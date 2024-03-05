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У 87 років пішов з життя чемпіон Європи

Він також був призером ЧС
Сьогодні 14:49 206 0
У 87 років пішов з життя чемпіон Європи

Джерело - ФБУ.

На 87 році життя після сердцевого нападу помер один із найкращих розігруючих в історії українського баскетболу Вадим Гладун.

Про це повідомляють на сайті ФБУ.

Вадим Іванович - заслужений майстер спорту, заслужений тренер України та заслужений працівник фізичної культури та спорту. 

У складі Будівельника він ставав переможцем Спартакіади народів СРСР 1967 року - тоді переможець отримував звання чемпіона СССР. Срібний призер чемпіонатів СРСР (1959, 1963, 1965), а також бронзовий (1962, 1964, 1970).

В складі збірної СССР виграв чемпіонат Європи (1963), бронзовий призер чемпіонату світу (1963), переможець Всесвітніх Універсіад (1959, 1961).

Після завершення кар’єри гравця з 1974 по 1978 рік працював головним тренером Будівельника, став срібним призером чемпіонату СССР 1977 року.

З 1978 року працював викладачем Київського спортивного ліцею-інтернату, передаючи свій досвід молодому поколінню. Серед його вихованців - олімпійський чемпіон Валерій Гоборов.

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