Митрович може очолити клуб Єврокубку

Керівництво БК Цедевіта-Олімпія бажає запросити Звєздана Митровича на посаду головного тренера.

Про це повідомляє meridiansport.rs.

Чорногорський фахівець розпочав сезон як головний тренер Галатасараю, але залишив Стамбул наприкінці січня.

Словенська команда провела непростий сезон у Єврокубку, здобувши лише одну перемогу у 18 матчах регулярного чемпіонату та розлучившись із тренером Сімоне Пьяніджані у середині сезону.

Зараз тренером є Зоран Мартич. Варто сказати, що Митрович також має досвід роботи у Суперлізі. Він очолював Хімік (сезони 2010/11 та 2012/13 років).

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