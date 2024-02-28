Головне
Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ
Вчора 11:13 808 2
Шоу двох акторів: Голанд оформив пента-трик, а де Брейне віддав 4 асисти в матчі Кубку Англії
Сьогодні 10:05 552
Ястремська з боями переграла Доулгайд на старті турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:25 177
Калініна з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 в Остіні
Сьогодні 08:10 167
Циганков забиває, Лунін рятує, Мудрик шокує: як там наші зіграли
Сьогодні 07:00 308
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця
Сьогодні 02:22 1021
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем
Вчора 21:39 866
Довбик не забиває вже майже 400 хвилин у Ла Лізі
Вчора 19:56 416
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24
Вчора 19:25 6016 2
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем
Вчора 17:55 940
Прямі трансляції

Бостон без Михайлюка обіграв Філадельфію: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:17 94 0
Бостон без Михайлюка обіграв Філадельфію: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
28 лютого

Вашингтон - Голден Стейт 112:123 (25:23, 33:37, 17:38, 37:25)

Орландо - Бруклін 108:81 (33:25, 25:19, 30:15, 20:22)

Клівленд - Даллас 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37)

Бостон - Філадельфія 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)

Атланта - Юта 124:97 (26:18, 29:26, 34:25, 35:28)

Нью-Йорк - Новий Орлеан 92:115 (19:26, 28:22, 20:26, 25:41)

Міннесота - Сан-Антоніо 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)

Оклахома-Сіті - Х'юстон 112:95 (28:29, 32:21, 24:24, 28:21)

Чикаго - Детройт 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)

Мілвокі - Шарлотт 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)

Портленд - Маямі 96:106 (28:15, 28:31, 20:34, 20:26)

Коментарі ()
Популярне зараз
Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем Олександрія може отримати технічну поразку за матч із Шахтарем 940
Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця Від Мишньова до Калюжного: клуб УПЛ знову випустив на матч незаявленого гравця 1021
Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 Став відомий розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24 6016 2
Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної Циганик: Ротань не викличе Ярмоленка та Циганкова до олімпійської збірної 1099
Арсенал зацікавився Мудриком Арсенал зацікавився Мудриком 896
Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем Олександрія визнала участь незаявленого гравця в матчі з Шахтарем 866
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10974
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90352
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 102580
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5349 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34171
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44459