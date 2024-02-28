Бостон без Михайлюка обіграв Філадельфію: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Вашингтон - Голден Стейт 112:123 (25:23, 33:37, 17:38, 37:25)
Орландо - Бруклін 108:81 (33:25, 25:19, 30:15, 20:22)
Клівленд - Даллас 121:119 (23:24, 37:32, 23:26, 38:37)
Бостон - Філадельфія 117:99 (30:30, 23:21, 33:24, 31:24)
Атланта - Юта 124:97 (26:18, 29:26, 34:25, 35:28)
Нью-Йорк - Новий Орлеан 92:115 (19:26, 28:22, 20:26, 25:41)
Міннесота - Сан-Антоніо 114:105 (29:21, 29:22, 27:24, 29:38)
Оклахома-Сіті - Х'юстон 112:95 (28:29, 32:21, 24:24, 28:21)
Чикаго - Детройт 95:105 (29:22, 26:28, 22:29, 18:26)
Мілвокі - Шарлотт 123:85 (32:16, 26:10, 38:23, 27:36)
Портленд - Маямі 96:106 (28:15, 28:31, 20:34, 20:26)