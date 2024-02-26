Денвер переграв Голден Стейт, Лейкерс поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Філадельфія - Мілвокі 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)
Фінікс – Лейкерс 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)
Індіана – Даллас 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)
Вашингтон – Клівленд 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)
Атланта – Орландо 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)
Новий Орлеан – Чикаго 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)
Голден Стейт - Денвер 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)
Г'юстон – Оклахома-Сіті 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)
Юта – Сан-Антоніо 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)
Портленд – Шарлотт 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)
Кліпперс – Сакраменто 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)