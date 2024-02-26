Головне
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ
Вчора 17:23 8003
Феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного гола в матчі зі Севільєю
Сьогодні 00:30 886
Збірна України програла Португалії у відборі Євробаскету-2025
Вчора 23:12 355
Збірна України виграла юнацький чемпіонат Європи з фехтування
Вчора 22:20 465
Середу номіновано на Спортсмена року-2023
Вчора 20:57 413
Рух та Полісся зіграли унічию в 18 турі УПЛ
Вчора 20:10 358
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги
Вчора 19:45 10019 1
Ковтун і Верняєв здобули золоту та срібну медалі на етапі Кубку світу
Вчора 18:55 3241 1
СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ
Вчора 16:47 3125
Гармаш забив Динамо в першому матчі після повернення в УПЛ
Вчора 16:24 1365
Прямі трансляції

Денвер переграв Голден Стейт, Лейкерс поступився Фініксу: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:13 108 0
Денвер переграв Голден Стейт, Лейкерс поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
26 лютого

Філадельфія - Мілвокі 98:119 (21:35, 27:34, 34:26, 16:24)

Фінікс – Лейкерс 123:113 (45:28, 27:35, 23:27, 28:23)

Індіана – Даллас 133:111 (32:32, 35:28, 33:31, 33:20)

Вашингтон – Клівленд 105:114 (31:27, 23:28, 26:32, 25:27)

Атланта – Орландо 109:92 (19:22, 26:29, 38:19, 26:22)

Новий Орлеан – Чикаго 106:114 (21:28, 39:29, 22:24, 24:33)

Голден Стейт - Денвер 103:119 (36:30, 25:31, 26:30, 16:28)

Г'юстон – Оклахома-Сіті 110:123 (34:31, 28:26, 21:30, 27:36)

Юта – Сан-Антоніо 128:109 (32:18, 31:21, 30:35, 35:35)

Портленд – Шарлотт 80:93 (18:24, 16:23, 25:23, 21:23)

Кліпперс – Сакраменто 107:123 (28:25, 23:33, 29:31, 27:34)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA 5953
Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги Челсі програв Ліверпулю у фіналі Кубку Англійської футбольної ліги 10019 1
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям 35818
Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ Динамо переграло Металіст 1925 у результативному матчі 18 туру УПЛ 8003
Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади Чорний лебідь від легендарної українки. 30 років тому Оксана Баюл здобула для незалежної України першу золоту медаль Олімпіади 12297
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна 197914 1
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10953
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 90285
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38972
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12730
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19851 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164673 1